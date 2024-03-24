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華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

芭樂名為番石榴，屬亞熱帶果樹，喜歡溫暖潮濕氣候，非常適合在台灣種植，芭樂經過台灣農民的改良與馴化，口感清脆且甘甜，芭樂不利於在低溫氣候種植生長；加州當地雖然水果種類繁多，但因氣候等問題，種植芭樂仍面臨很多挑戰，不過有華人農夫克服了。

北加的台灣水果農民徐任生，在佛萊斯諾（Fresno）開設「鄉巴佬水果站」逾20年，種植多種亞洲水果，包括台灣芭樂、台灣青棗、日本水蜜桃等，他經過多年的實驗與培植，讓這些原本不適合加州生長的亞洲水果，終於落地生根，其中也包含挑戰很大的台灣芭樂。

徐任生說，一開始農場成立時只種植單一農作物，後期才因應市場需求增加品種，台灣芭樂就是這三、四年才開始種植。他說，會種亞洲果樹，多半屬於實驗性質，因為失敗率極高，常常氣候轉變就血本無歸。徐任生舉例，他從台灣進口200棵台灣青棗樹，過了一個冬天只剩下六棵存活，今年遇到冬天延遲與多雨，剩下六棵台灣青棗樹才終於開始收成。

至於芭樂要怎麼種植？徐任生分析，芭樂屬亞熱帶水果，長年綠果樹，原本是不可過冬型的果樹，如果冬天太冷，果園氣溫到零下，就會產生寒害。他為了讓這些嬌滴滴的亞洲貴客芭樂樹能在北加過冬，特地替芭樂樹搭棚子與吹暖氣，前期投資比其他果樹高出許多，至少要這樣養四、五年，芭樂樹才比較穩定，慢慢適應氣候，果樹存活下來。徐任生說，他的農場芭樂品種繁多，像是台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西哥種土芭樂、帝王芭樂及甕仔芭樂，不少都還在實驗中。

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