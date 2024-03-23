擔心治安 柏克萊加大家長 自掏腰包雇6個私人保全

圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

柏克萊加大 是全球知名的學校，但治安問題卻總讓人擔憂。不少家長為了孩子的安全，自掏腰包、自籌經費，成立「安全熊大使（SafeBears ambassadors）」計畫，雇用六個私人保全，晚上6時30分到凌晨3時在柏克萊加大周邊區域試點巡邏，成為柏克萊的創舉。

家長傑塔尼（Sagar Jethani）永遠記得2022年10月，他將雙胞胎兒子送到柏克萊加大讀書後的第二個月，孩子宿舍外爆發槍戰，一人被打死，學生們膽戰心驚。

不久，他和家長們見到學校代表，想了解校方如何保證孩子安全，結果情況令人失望，學校不僅沒有足夠的校警，現在的保全人手幾乎是十年前的一半，校方曾承諾的夜間安全班車也不存在了，學生宿舍沒有安全監控員，也沒派校警保護。

傑塔尼說：「我們沒有聽到任何解決方案，沒有聽到任何讓孩子免受攻擊的緊迫感。」於是，傑塔尼和家長成立「安全熊大使」計畫，雇用Streetplus公司的六個私人保安，在柏克萊加大周邊區域試點巡邏，從3月3日開始，到23日結束，時間是罪案頻發的晚上6時30分到凌晨3時。

學生家長Cindy Lipton和私人保安大使Theresa合影。（傑塔尼供圖）

全美第二危險 校警人手不夠

說起學校的治安惡化，傑塔尼如數家珍。根據教育部統計數據，柏克萊加大是全美第二危險的大學校園。2023年柏克萊市的暴力犯罪 率上升15%，比兩年前飆升43%，家長們經常得知針對學生的暴力襲擊事件，包括性侵犯、持槍搶劫和劫車，以及非法闖入學生宿舍。當危險的入侵者在門外走廊來回踱步時，學生只能把自己關在宿舍。

今年2月一名槍手在校園內開槍，學校延遲40分鐘才用校園郵件通知學生。傑塔尼分析，延遲警報的原因是校警人手不足。在安全熊計畫擔任諮詢委員的退休加大校警鮑爾（Bruce Bauer）接受本報採訪時表示，2007年柏克萊加大校警有77人，2022年減少到42人。2007年校警逮捕827人，2022年逮捕213人；2007年調查48起暴力犯罪，到2022年降低到95起。

借鑒南加大 經驗 擬安全計畫

成立安全熊大使計畫前，傑塔尼拜訪南加大的安全項目。因兩校情況類似，皆位於密集的城市裡，2012年4月11日南加大兩個中國留學生瞿銘和吳穎在車內被殺（媒體報導疑為搶劫殺人事件）。

傑塔尼說，留學生被殺後，時任校長尼基亞斯（Max Nikias）和安全主管交流說，「給我一個能批准執行的安全計畫，讓類似悲劇不再發生。」學校隨後安裝攝像監控系統，增加校警、設置安全大使，這些大使身穿顯眼的黃夾克，駐紮在校園各處，為學生提供看得見的安全保護。「12年後，南加大校園安全行動成為全國最佳，我們看到的就是柏克萊加大的遠景。」

根據教育部的數據，柏加大是全美第二危險的大學校園。（記者劉先進／攝影）

安全大使不配槍 阻犯罪行為

在家長和社區的幫助下，安全熊大使計畫籌集4萬多，聘請Streetplus公司的保安。傑塔尼說，學校所有宿舍在校外、城市南區，針對學生的暴力襲擊也多數發生於此，聘請的六個保安步行或騎單車的巡邏範圍，不只有大學校園，也在學生居住的公共街道和人行道上巡邏，讓學生往返於校園和宿舍或公寓時不必擔心受到攻擊。

六個大使不攜帶警棍和槍枝，沒帶手銬，也不攜帶胡椒噴霧。只帶著對講機，穿著印有安全字樣的夾克出現在現場，阻止犯罪分子襲擊學生。他們持有加州保安卡，接受過口頭升級培訓和心肺復甦培訓。「我們非常注意確保他們不會捲入任何肢體衝突。如果發生意外，可以互相打電話求助。如果發生嚴重情況，可以聯繫警局，尋求額外的幫助。」

鮑爾說，有了大使巡邏，可以靈活調動，在犯罪發生之前預防，威懾犯罪。

數個受訪者說，柏克萊加大校警人手不夠。（記者劉先進／攝影）

傑塔尼說，安全熊計畫與柏克萊加大早期嘗試推出的計畫相似。2022年學生宿舍外發生槍戰後，學校雇用私人保安在學生居住的街道上巡邏，大家交口稱讚，不幸的是，項目在幾個月後結束，針對學生的暴力犯罪卻增加。

傑塔尼說，到目前為止，校方對計畫的回應是，如果家長們擔心安全問題，就應「捐贈」更多資金，讓學校能夠雇用更多校警，「但就在上周，校方還在慶祝籌集到70多億的捐款。我們需要學校進行更坦誠的對話。為什麼有足夠的資金開展新學院和排球場等項目，卻沒錢保護學生免受攻擊。」