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家長私雇保全 柏克萊加大學生：有人樂見 有人反對

記者劉先進／柏克萊報導
學生戴利說，感覺家長雇用私人保安是製造安全泡泡，不能解決真正的問題。（記者劉先進／攝影）
學生戴利說，感覺家長雇用私人保安是製造安全泡泡，不能解決真正的問題。（記者劉先進／攝影）

兩位柏克萊加大華人學生Jackson和Alex對本報表示，樂見家長雇用私人保安巡邏校園。

Jackson和Alex說，學校治安一直起伏不定，危險因素不斷，經常能將見到自行車鎖在路邊，車子、架子被偷得一乾二淨，只剩下兩個輪子被大鎖鎖住，因為偷不走。兩人選擇住在柏克萊北邊，而非罪案頻發的南邊社區。他們說：「雖然我們沒有親眼見到這些保安巡邏，但很開心有人這麼做，相信會有一定作用。」

學生戴利（Ethan Daley）則表示，他一直和遊民合作，希望提供力所能及的幫助。並不覺得社區很危險，「他們處於某種原因聘請保安，讓我不舒服。我會想，誰雇了保安，在防止什麼事情發生？他們就像在自己周圍製造一個安全泡泡（safety bubble），不解決任何真正的問題。」

戴利說，美國存在貧富差距，導致了很多無家可歸、吸毒的現象。有一個系統性的東西，造成危險的條件。「這裡並不像新聞裡說的那樣猖獗和可怕，但是，富裕的父母們在收看福克斯新聞和主流媒體的時候，會把所有關於搶劫、犯罪和襲擊的故事都弄得聳人聽聞，我們應該專注於長期的問題，專注於解決造成這些問題的深層原因。」

柏克萊加大 遊民 華人

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