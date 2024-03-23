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柏克萊加大校方：私雇保全恐有一系列問題

記者劉先進／柏克萊報導

對於安全熊大使計畫負責人關於學校的批評，柏克萊加大發言人吉爾莫（Janet Gilmore）回應本報說，雇用私人保全會引發一系列問題，包括此類公司所雇用人員的培訓和經驗。大學的資金最好用於聘用更多的穿制服或不穿制服的校警，以應對日常的標準工作。

吉爾莫表示，學校能理解家長對校園安全的擔憂，並正在採取行動。包括加強保全工作，增強樓宇門禁卡、監控攝像頭管理和專職現場工作人員。增加社區服務人員（由校警直接聘用的訓練有素的學生）。秋季學期初，學校有58名社區服務人員，下周將增至90名，計畫將社區服務人員增至至少100名。招聘更多警官。截至2024年1月，校警有45人，和3名畢業的警員。該部門還在繼續招聘。

吉爾莫表示，雇用私人保全會引發一系列問題，包括此類公司所雇用人員的培訓和經驗。此外，校園內的任何保全工作都必須與柏克萊加大校警協調，與資金來源無關。學校所籌得的70億元反映了個人捐款的具體用途，如研究、教師支持、獎學金和其他具體事項。

學校認為，大學的資金最好用於聘用更多的穿制服或不穿制服的校警，以應對日常的標準工作。如果家長希望為增加校園安保捐款，可以通過已設立的大學基金來實現。私人保安不應優先於雇用宣誓警官。此外，校園安全需要一個整體的方法，這也是最有效的方法。

柏克萊加大

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