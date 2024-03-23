歧視仇恨 讓非裔搬離加州主因

圖為此前在屋崙華埠舉行的反仇恨遊行。（記者劉先進／攝影）

少數族裔媒體會議上，有色人種協進會（NAACP）聖他芭芭拉縣（Santa Barbara）分會主席博阿蒂（Connie Alexander-Boaitey）表示，報告的仇恨非裔 事件，2022年相比2021年增加27%，加州 公共政策研究所的報告顯示，非裔離開加州的趨勢上升，離開加州的非裔低收入家庭增加7%，中等收入家庭增加6%。騷擾、歧視 和仇恨，是非裔搬離的重要原因。

停止仇恨亞太裔組織（Stop AAPI Hate）聯合創始人崔貞文（Cynthia Choi）表示，仇恨造成的傷害有很多不同的形式，可能以性別或性身分、種族、民族、信仰之間交叉的形式發生，大多數不能僅通過警方的反應來解決。「這是一種創傷，而只把那些具有犯罪性質的仇恨犯罪視為嚴重犯罪，是對我們社區的一種傷害，加深不信任感和絕望感，無濟於事。人們處於困境之中，經常會發生衝突，發生一些可能被種族化的事件，尤其是在一個敵視移民、敵視有色人種的環境中。仇恨會滋生仇恨，共同努力，才能解決。」

博阿蒂說，非裔社區仇恨事件發生率最高。報告的仇恨非裔事件，2022年相比2021年增加27%，非裔LGBTQ社區的的仇恨事件，同年增加29%。加州公共政策研究所的報告顯示，非裔離開加州的趨勢上升，離開加州的非裔低收入家庭增7%，中等收入家庭增加了6%。

她表示，騷擾和歧視，是非裔離開加州的重要原因。「當有仇恨、歧視來臨之時，當缺乏工作機會時，當你申請工作、卻找不到工作時，當你持續找不到工作時，經濟開始枯竭，就會離開。我是第二代加州人。我在家庭中看到了這樣的證據，持續不斷的仇恨，將人越推越遠，舊金山南部曾有非裔居住，現在沒有了。」

非裔學生在公立學校中占6%，但擁有最高的欺凌和騷擾事件。向有色人種協進會報告最多的，就是校園暴力事件，特別是針對非裔學生的暴力事件。令人痛心的部分，是社區之間發生的事情。「不幸的是，這種仇恨和暴力，大部分都是拉丁裔學生對非裔學生實施的。而我們並沒有直面社區間的溝通，缺乏溝通。沒有談論問題，但它實際上每天都在發生。」