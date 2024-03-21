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欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

舊金山紀事報（SF Chronicle)報導，一項訴訟稱，法國精品品牌愛馬仕（Hermès）強迫顧客先購買其他商品，才能購買其經典柏金包（Birkin handbag）的作法，違反了反壟斷法。

兩名舊金山消費者委任律師19日向舊金山聯邦法院提出訴訟，稱愛馬仕公司實施一項「自肥」政策，要求消費者必須先購買店內其他「附帶性商品」（ancillary products），才有機會買到柏金包。

訴訟稱，這些附帶性商品包括皮鞋、圍巾、皮帶、首飾和居家用品。律師表示，透過限制顧客必須先買一定數量的附帶性商品才能買柏金包，實際上提高了柏金包的價格及其利潤，違反了聯邦與加州的反壟斷法律。訴訟要求，愛馬仕必須對過去四年為了購買柏金包先購買了其他愛馬仕產品的顧客做出賠償，並要求法院下令禁止這種作法。

愛馬仕在加州擁有八家專賣店，包括灣區舊金山兩家和巴洛阿圖一家。愛馬仕的柏金包由法國工匠手工製作，店內售價從數千元到10萬元不等，但部分網店的售價超過25萬元。柏金包也代表一種文化符號，許多饒舌歌歌詞都用柏金包來形容為了取悅或賄賂女性的禮物。

訴訟稱，愛馬仕不會在店內公開展示柏金包，他們告訴銷售人員，只能將柏金包展示給「已透過購買公司其他特定商品、建立足夠消費金額的特定顧客」看。

訴訟還指出，店員賣出「附帶性商品」可獲得3%的佣金，賣出其他包款可獲得1.5%的佣金，但賣出柏金包沒有佣金，店員因此會更賣力說服顧客購買其他商品。

一名原告表示，她已經在愛馬仕店花了數萬元購買了一款柏金包和其他產品，並嘗試在2022年9月購買另一款柏金包，但被告知這些包只能提供給「一直支持我們業務的顧客」；另一名原告表示，他去年曾多次嘗試購買柏金包，但被告知必須先買其他商品，最後放棄了。

訴訟表示，愛馬仕這些作法違反了聯邦「薛曼法」（Sherman Act）和加州禁止企業從事「目的在維持其市場或壟斷權力的反競爭行為」的類似法律。

截至發稿本報未獲愛馬仕回應。

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