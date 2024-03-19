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108歲侯北人 現身個人書法展

記者葛歆睿╱聖他克拉拉報導
侯北人（前排坐者）17日親臨展覽開幕式現場，並和與會嘉賓合影。（主辦方提供）
侯北人（前排坐者）17日親臨展覽開幕式現場，並和與會嘉賓合影。（主辦方提供）

旅美畫家、現代作家侯北人今年3月18日迎來108歲壽辰。為慶賀侯北人茶壽，硅谷亞洲藝術中心與美國中華藝術學特16日到26日聯合舉辦「厚樸乃根— 侯北人茶壽書法展」，展出侯北人墨寶40餘幅，創作時間從1970年代迄今，跨度逾半世紀。

侯北人攜四代家人親臨17日的開幕式現場。前加州眾議員朱感生夫婦、舊金山亞洲藝術博物館館長許傑、美術史家高木森教授、江蘇省國際交流中心顧問龐輝、浙大校友會名譽會長盧國文、舊金山中華藝術學會名譽會長陳敏華、古銑賢等出席了開幕式。

侯北人在開幕式上說：「特別感謝大家能到我的展覽典禮。我活了一百多歲了，無所求，只希望晚年能有幾個朋友聚一聚，交換交換意見，這個願望今天達到了，我特別感謝。」

侯北人說：「我希望認識的、不認識的朋友能原諒我、念記我，有這麼一個侯北人在此地跟大家交換文脈、思想。我說不清楚，但心裡有了。（希望）每個人的心裡頭都有侯北人的感謝。」

談到這次展出都是書法作品而沒有畫作，侯北人風趣地說：「因為年紀大了，人就變懶了。寫字比畫畫容易。」

被問及對哪一幅作品最滿意，侯北人說：「都不滿意。但是人對自己的東西總是有偏愛，所以還是掛出來展覽了。」

侯北人期頤百歲之年，還赴聖他克拉拉市的車管局續考駕照，一試而過，直到102歲在家人勸說下才停止自己駕車。侯北人99歲時曾書一大對聯，以答各方所詢長壽之道何在，聯曰：「福壽其全，厚樸乃根」，即以寬厚、質樸為做人的根本，得以福壽雙全。這幅作品也在此次展出之列。

侯北人原籍河北省昌黎縣，1917年生於遼寧省海城，1943年畢業於日本九州帝國大學。侯北人幼年學書，由顏體築基，又仰北碑。此次展出的40件精品很多是他九十歲甚至百歲以後的創作。

美國舊金山中華藝術學會會長曾慶群向恩師侯北人送上生日祝福，並篆刻了「大椿者以八千歲為春」印為侯北人祝壽。

此次展覽於3月16日到26日展出，免費入場及停車。地址: 3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。電話：4082482698。

侯北人99歲時曾書一大對聯，以答各方所詢長壽之道何在，聯曰：「福壽其全，厚樸乃根...
侯北人99歲時曾書一大對聯，以答各方所詢長壽之道何在，聯曰：「福壽其全，厚樸乃根」。這幅作品也在此次展出之列。（記者葛歆睿╱攝影）

舊金山 書法 駕照

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