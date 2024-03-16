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屋崙快餐員工 慶快餐議會成立

記者楊逸辰/屋崙報導
來自加州各地的快餐餐館工人15日來到屋崙，慶祝加州的快餐議會（Fast Food Council）成立。（記者楊逸辰/攝影）
來自加州各地的快餐餐館工人15日來到屋崙，慶祝加州的快餐議會（Fast Food Council）成立。（記者楊逸辰/攝影）

來自加州各地的快餐餐館工人們15日來到屋崙加州政府大樓外，慶祝加州的快餐議會（Fast Food Council）成立，同時要求該議會處理貧困人士工資、不固定工時、糟糕的工作環境等議題。工人們助推提案，爭取能夠在議會成立的第一個三年達到每年增長3.5%的工資水平。

去年九月，加州的一項新法律成立了一個州級別的快餐議會，首次允許勞工和企業就麥當勞、漢堡王和塔可鐘等連鎖店中的最低工資和工作場所規定進行談判。

兩位快餐工人，威廉姆斯（Anniesha Wiiliams）和赫南德斯（Angelica Hernandez）在這場集會中受到了熱烈的歡迎，她們在這個月的月初受到加州州長紐森的親自指定，加入快餐議會代表快餐工人群體參與談判。除此之外，國際服務業僱員工會 (Service Employees International Union)的副主席布萊特（Joseph Bryant）和加利福尼亞快餐員工工會主任馬多納多（Maria Maldonado）這兩名長期的工人權益維護者也被指名加入了該議會。

這次召開的會議上，工人們為議會指出了三個優先需要處理的重點。

第一是要追求公平的、能維持家庭的工資水平。即將到來（4月1日）的時薪20元規定對加州的工人來說是很有意義的一步，但隨著通貨膨脹的增長，這樣的工資水平對快餐工人們也許仍然不足。這次議會上，工人們助推宣傳了一項提案（FAST Recovery Act），爭取能夠在議會成立的第一個三年達到每年增長3.5%的工資水平。

第二是實現公平公正的工作時間。第三是要求正當的工作條件。

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