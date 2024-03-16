學區選舉改制 南灣家長連署請願推遲

Aegean Lee（中）呼籲居民加入請願書連署，為改選制度上路前保留更多執行緩衝時間。（記者孫愛薇／攝影）

佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School District）面臨學委選舉制度改變，將由全區域內選出五名學委，改為五個小選區各選出一位學委，即為不分區學委選舉改到分區學委選舉。因分區選舉可能改變目前族裔與地區學委的代表席次，位在學區內家長團體抗議選舉制度改變，發起請願連署，疾呼要求學區推遲改變選制至2026年，請願書已累積超過2300位居民連署。

居民抗議團體代表Aegean Lee，居住在學區內達30年，對於學區內的歷史瞭解甚多，她表示，學區在去年3月7日通過這項決議後，到10月才開始公開這項消息，學區內的大多數居民都不知道這項決定，整個過程不夠透明公開，需要與居民更多的討論與溝通，她與其他居民發動請願書連署，反對學區做出改選制度的決定，要求延遲改選制度進行。

同為抗議代表之一的Peter Liu認為，把學區分成五個學區，本來可選五個人，改為只能選一個人，將學區分割成五區，造成每個小區間的利益不一樣，會有衝突跟抗爭，會造成學區的矛盾與效率降低。他提到，2023年Homestead High School要取消中文課，由家長去請願要求保留文化傳承，五個學委都能聽得進大家的請願，如改成小學區學委，未來只有一個學委會聽訴求。

他還提到，每十年都要重新劃分小區圖，將再度引起居民間的矛盾跟鬥爭，希望學區可以據以力爭繼續保持原有的選舉制度，推遲改選制度請願書，已累積到2300人，希望學區改選推遲到2026年之後，並不是要反對學區的改變，而是希望可以給家長與社區更多時間去反應跟了解。