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聖馬刁縣撥款400萬 半月灣建農民住房、遊樂場

編譯組╱綜合報導
聖馬刁縣額外撥款400萬元為半月灣農民建設住房和翻新兒童遊樂。（美聯社）
聖馬刁縣額外撥款400萬元為半月灣農民建設住房和翻新兒童遊樂。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，聖馬刁縣將額外獲得400萬元的聯邦資金，用於為農民工提供經濟適用房項目，以及在 Coyote Point 建造一個具有包容性的遊樂場。

分配的資金中，300萬元專門用於半月灣（Half Moon Bay）的 800 Stone Pine Cove住房項目，100萬元用於支持遊樂場。

聖馬刁縣在一份聲明中強調了已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、現任聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）以及巴洛阿圖（Palo Alto）民主黨眾議員艾許（Anna Eshoo）在為半月灣農民工住房項目爭取資金方面所做的努力。該項目此前已從州政府和慈善機構獲得至少720萬元的資金。

聖馬刁縣將承擔完成項目所需的剩餘1620萬元，預計第一批住戶將於明年春季入住。

國會上周批准了一項價值4600億元的一攬子支出計畫，拜登（Joe Biden）總統已於周六（9日）簽署了該計畫。

去年，半月灣發生的一起大規模槍擊事件，暴露了工人們居住條件惡劣的問題，引起了人們對半月灣缺乏足夠的農民工住房問題的關注。

「非常感謝國會議員艾許和國會議員穆林（Kevin Mullin）為聖馬刁縣爭取到這筆急需的資金。他們不僅認識到農民工住房的迫切需要，還認識到沿海地區住房所有權這一迫切需要，他們幫助我們獲得資金支持，使我們的努力更接近現實，」縣議員穆勒（Ray Mueller）說。

穆勒說，半島民主黨人穆林對確保Coyote Point遊樂場的翻新資金至關重要。這筆資金將用於更換老舊的魔術山（Magic Mountain）遊樂場，換成一個「全新、獨特且具有包容性的設計，以適應所有年齡段和能力的人群」。

半月灣 民主黨 參議員

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