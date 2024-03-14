舊金山近1/3學生 就讀私校

舊金山的私立學校入學率在灣區最高，有近三分之一的 K-12 學生在私立學校接受教育，而加州平均值則為10%。（美聯社）

近年來，加州 私立學校的學費一路飆升，數據顯示學費的增長速度遠遠高於家庭收入水平，但很多學生仍爭相進私校就讀。舊金山 紀事報（Chronicle）調查發現，舊金山的私立學校入學率在灣區 最高，近三分之一的 K-12 學生在私立學校接受教育，其高中平均一年學費略高於4萬2000元。

紀事報收集了舊金山、聖馬刁、馬連（Marin）、康曲柯士達和阿拉米達等縣 300 多所私立學校 2023-24 學年的年度學費，調查了從學前班開始的所有年級的宗教學校和非宗教學校，範圍限定在成立10年或更久的學校，以設定一個統一的基準。

紀事報發現，舊金山的私立學校入學率在灣區最高，在全州也名列前茅。舊金山近三分之一的 K-12 學生在私立學校接受教育，而加州平均值則為10%。在舊金山，宗教學校和世俗學校的私立學校平均學費分別為：小學約2萬3000元，高中略高於4萬2000元。

相比之下，馬連縣就讀私立學校的學生比例較低，僅為21%，但平均學費卻更高：小學學費為 2萬6600元，高中學費接近4萬8000元。

馬連縣有學費最昂貴的高中San Domenico School，9至12年級的寄宿學校學費為7萬8650元，這些年級的普通日間學校學費為6萬2500元，其幼兒園學費是最貴的，約為4萬5000元。

儘管如此，灣區 23 所學費最貴的學校（年學費超過 5 萬元的學校）幾乎有一半位於舊金山。在紀事報調查的316所灣區私立學校中，39%的學校今年的學費超過2萬5000元，而舊金山的這一比例為49%。

第二昂貴的學校是舊金山的The Bay School，為9-12年級學生提供服務，學費約為6萬1000元。

小學學費最貴的私立學校是聖馬刁的Charles Armstrong School。這所私立學校自稱為有閱讀障礙的學生提供服務，本學年2至5年級的學費為 5萬4900 元；最昂貴的學前教育是舊金山的Children′s Day School，年學費為4萬2500元。

考慮到學費每年增長 4% 的因素，如果您的孩子今年開始就讀灣區私立學校，那麼在13年的時間裡，他們接受 K-12 教育的平均總費用估計將接近 50 萬元，但這一數字會因學校類型的不同而有很大差異。例如，宗教學校的平均最高學費約為 1萬5000元，而世俗學校約為 3萬5000元。

還有一些學校是免學費的，如東巴洛阿圖（Palo Alto）的 Eastside College Preparatory School，每個學生都能獲得全額獎學金，用於支付每年的學費。

學費也可以通過財政援助計畫來抵消，且每年都會有變化。2022-23 學年，全州 25% 的獨立學校學生獲得了經濟援助，平均每名學生獲得約 2萬4000元。

在舊金山，27%的學生平均獲得約2萬9000元的獎勵；在康曲柯士達縣和阿拉米達縣，30%的學生平均獲得2萬1000元的獎勵；馬連縣25%的獨立學校學生平均獲得2萬8000元的贈款；聖馬刁縣18%的學生獲得約2萬8000元的獎勵。