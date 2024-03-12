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疫情出走灣區人潮 正在返回

編譯組╱綜合報導
因新冠疫情出走灣區的人口正在返回，原因包括對新居住地的失望、以及灣區人工智慧產業的蓬勃發展。圖為聖荷西市府前廣場。(取自聖荷西市臉書)
因新冠疫情出走灣區的人口正在返回，原因包括對新居住地的失望、以及灣區人工智慧產業的蓬勃發展。圖為聖荷西市府前廣場。(取自聖荷西市臉書)

自2020年3月新冠疫情爆發以來迄今的四年內，許多人出於不同理由離開灣區，但近來都做出同一個決定：返回。

無論是因遠距工作而想望在自己想居住地方自由生活、或是受到較低房價與較寬鬆疫情政策的推進，有數以萬計居民在疫情期間搬離加州。灣區九個縣人口於2021年減少5萬400人、2022年再減少3萬4000人。

灣區智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)與新聞媒體進行2023年民調顯示，約有一半登記選民表示，可能於未來數年內搬離灣區。年輕居民更有可能離開。18-34歲受訪者中、有59%的人表示可能會離開灣區；65歲以上受訪者透露可能離開灣區的比例為42%。

然而，時至今日，部分因疫情而離開灣區者、正在返回。儘管沒有任何精確統計數據，但離開灣區然後決定返回的人數，正在增加當中。

在科技界，部分創投家與創業人士前陣子遷往佛羅里達州的邁阿密與德州的奧斯丁，稱其為新創公司新熱點。但是，受到灣區人工智慧產業蓬勃發展的吸引，他們近來又紛紛返回舊金山灣區。

「矽谷聯合投資」總裁漢考克(Russell Hancock)指出，人們回到灣區其來有自，他們會做出權衡。他表示，民眾仍認為灣區具有吸引力，並且正在改變離開灣區的看法，並不令人感到驚訝。

「聖荷西信使報」報導，汽車零件業者狄亞茲(Ricardo Diaz)就是一例。從小在灣區長大的他，與妻子在疫情期間搬離灣區到德州買房。灣區房價飆漲、無家可歸人口增加，加上疫情期間犯罪率上升，都是狄亞茲夫妻想到其他地方成家撫養孩子的原因。但是，他們現在已決定在春天賣掉德州房子、搬回灣區。

狄亞茲表示，德州乍看感覺似乎是一個理想的地方。但隨著日常生活節奏開始，遺憾也隨之而來。德州工時較加州長、並未強制規定陪產假，通勤時間長。由於房屋間距較遠，社交生活較為不易。搬至德州後，除了擁有房屋提供的安全保障之外，生活並不開心。

狄亞茲決定賣掉德州房屋、搬回灣區，目標是在東灣或沙加緬度擔任管理職務。即使年薪十萬，也買不起灣區房子，將會再次租房。但仍做出返回灣區的決定。

灣區 德州 疫情

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