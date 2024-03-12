疫情出走灣區人潮 正在返回

因新冠疫情出走灣區的人口正在返回，原因包括對新居住地的失望、以及灣區人工智慧產業的蓬勃發展。圖為聖荷西市府前廣場。(取自聖荷西市臉書)

自2020年3月新冠疫情 爆發以來迄今的四年內，許多人出於不同理由離開灣區 ，但近來都做出同一個決定：返回。

無論是因遠距工作而想望在自己想居住地方自由生活、或是受到較低房價與較寬鬆疫情政策的推進，有數以萬計居民在疫情期間搬離加州。灣區九個縣人口於2021年減少5萬400人、2022年再減少3萬4000人。

灣區智庫「矽谷聯合投資」(Joint Venture Silicon Valley)與新聞媒體進行2023年民調顯示，約有一半登記選民表示，可能於未來數年內搬離灣區。年輕居民更有可能離開。18-34歲受訪者中、有59%的人表示可能會離開灣區；65歲以上受訪者透露可能離開灣區的比例為42%。

然而，時至今日，部分因疫情而離開灣區者、正在返回。儘管沒有任何精確統計數據，但離開灣區然後決定返回的人數，正在增加當中。

在科技界，部分創投家與創業人士前陣子遷往佛羅里達州的邁阿密與德州 的奧斯丁，稱其為新創公司新熱點。但是，受到灣區人工智慧產業蓬勃發展的吸引，他們近來又紛紛返回舊金山灣區。

「矽谷聯合投資」總裁漢考克(Russell Hancock)指出，人們回到灣區其來有自，他們會做出權衡。他表示，民眾仍認為灣區具有吸引力，並且正在改變離開灣區的看法，並不令人感到驚訝。

「聖荷西信使報」報導，汽車零件業者狄亞茲(Ricardo Diaz)就是一例。從小在灣區長大的他，與妻子在疫情期間搬離灣區到德州買房。灣區房價飆漲、無家可歸人口增加，加上疫情期間犯罪率上升，都是狄亞茲夫妻想到其他地方成家撫養孩子的原因。但是，他們現在已決定在春天賣掉德州房子、搬回灣區。

狄亞茲表示，德州乍看感覺似乎是一個理想的地方。但隨著日常生活節奏開始，遺憾也隨之而來。德州工時較加州長、並未強制規定陪產假，通勤時間長。由於房屋間距較遠，社交生活較為不易。搬至德州後，除了擁有房屋提供的安全保障之外，生活並不開心。

狄亞茲決定賣掉德州房屋、搬回灣區，目標是在東灣或沙加緬度擔任管理職務。即使年薪十萬，也買不起灣區房子，將會再次租房。但仍做出返回灣區的決定。