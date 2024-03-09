北加州台灣工商會 年度慈善晚宴嘉賓雲集

北加州台灣工商會慈善晚宴與會嘉賓。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加州 台灣工商會會長王若衣3日帶領第36屆理事團隊及第19屆的青商會在聖塔克拉拉市萬豪酒店舉辦了一年一度的慈善晚宴。現場有300多位嘉賓到場，鴻海集團首席電動車自動化營運長蔡啟庚發表自動化與人工智能 主題的演講。

慈善晚宴的重頭戲，由會長王若衣代表向史丹福兒童醫院（Lucile Packard Children's Hospital Stanford）、Standup for Kids和華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs），分別捐出今年所募得款項支票。

此外還有商展、美酒佳餚、音樂及舞蹈表演和慈善募款抽獎活動，駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑、世界台商聯合總會名譽總會長暨僑務諮詢委員林貴香、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長暨僑務委員吳怡明、及十多位北加 州台灣工商會歷屆前會長們等出席。聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、菲利蒙市長高敘加（Lily Mei）、薩拉托加市市長趙嬿等華裔民選官員也出席了晚宴。

北加州台灣工商會成立於1988年，宗旨是替灣區台裔美國企業家搭建專業交流、創造商機合作以及回饋社區的平台，並致力於提升會員們社會地位與公益形象，北加州工商會也是北美台灣商會（TCCNA）和世界台灣商會（WTCC）的一部分，會員能在洲際、國際層面，展開同樣的交流和合作活動。

大會講員蔡啟庚博士演講中提到舊金山灣區是世界科技的中心，擁有眾多人工智能公司。他希望透過這次演講，推動灣區科技公司關注人工智能自動化產業的發展，特別是鼓勵台灣企業，重視人工智能自動化的領域。