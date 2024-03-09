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導演王湘聖入圍奧斯卡 易揚輝、張麗華成佛利蒙名人

編譯廖宜怡／綜合報導
奧斯卡入圍紀錄短片「奶奶跟外婆」導演王湘聖（左一）在佛利蒙長大，奶奶（左二）和外婆（右一）現在仍住在佛利蒙。（美聯社）
奧斯卡入圍紀錄短片「奶奶跟外婆」導演王湘聖（左一）在佛利蒙長大，奶奶（左二）和外婆（右一）現在仍住在佛利蒙。（美聯社）

來自灣區佛利蒙的兩位可愛奶奶，96歲的易揚輝（Yi Yan Fuei）和86歲的張麗華（Chang Li Hua），3月10日將走上第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮紅毯，屆時可能搶走其他明星的鋒頭。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，這對充滿活力的二人組，在獲得奧斯卡金像獎提名的紀錄短片「奶奶跟外婆」（Nai Nai & Wai Po）中的嬉戲和日常，溫暖了許多人心。透過易揚輝和張麗華心愛的孫子王湘聖（Sean Wang）手中的攝影機，這部短片除了捕捉到這兩名室友（兩人同睡一張床）的滑稽動作，還有她們自我反省的時刻。

30歲的台裔導演王湘聖在佛利蒙長大。他是在2021年短暫回到佛利蒙家中時拍下這部短片。他表示，他和奶奶跟外婆度過了一段美好的時光，就像過去一樣。

王湘聖透過Zoom接受訪問時說：「每當我們在一起的時候，她們帶給我的就是這種無比歡樂、傻乎乎、像孩子般稚氣的感覺，也把我心中的童真釋放了出來。」

王湘聖表示，他拍「奶奶跟外婆」有兩個原因：一是為了表達對她們的愛，二是為了對發生在灣區和全美國的反亞裔仇恨犯罪浪潮做出反應。

王湘聖說：「當極度憤怒和極度喜樂的情緒並存時，我想把鏡頭對準她們，捕捉她們的人性，捕捉這兩位在我生命中占有重要地位女性的本質，展現出她們人性化的一面，同時讓她們感到被關心。」

因為「奶奶跟外婆」，易揚輝和張麗華變成了佛利蒙的名人，她們和家人一起觀看奧斯卡提名揭曉時歡欣鼓舞的影片在網路上瘋傳後，讓她們的知名度變得更高。

事實上，不只是「奶奶跟外婆」，王聖湘的半自傳式成長喜劇「弟弟」（Didi）也是在佛利蒙拍攝的。這部講述一名13歲的台裔美國滑板運動員以及他2008年在佛利蒙經歷的成長之痛的電影，在日舞影展（Sundance Film Festival）首映後獲得三項大獎，並被焦點電影公司（Focus Features）相中發行，即將於今年7月26日在電影院上映，張麗華在劇中飾演主角艾薩克‧王（Izaac Wang，音譯）的祖母。同片演員還有知名女星陳沖。

王湘聖現在住在洛杉磯，他將帶著他的奶奶和外婆參加10日舉行的奧斯卡頒獎典禮。

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