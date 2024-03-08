灣區電腦工程師馮超愛好攝影 權威網站1x.com認可 多幅照片獲獎

為了拍下這張照片，馮超從灣區開車到內華達和亞利桑那州交界處的反射谷，之後還需背著四、五十磅重的裝備徒步8哩，第二天再返回。（受訪者提供）

馮超別名天馬，是矽谷 一名資深電腦工程師，攝影一直是他的第一愛好。他以自然風景、野生動物為主要拍攝題材，作品在世界上最大的線上精選照片庫1x.com展出，其中多幅獲獎，1x.com更在年初時發表了他的專訪文章，顯示主流專業攝影社群對他的認可。

馮超的攝影作品在線上精選照片庫1x.com展出，其中多幅獲獎。（受訪者提供）

馮超日前接受本報專訪時表示，他心中一張成功的照片應該能夠引起觀者的思考，帶他們離開忙碌的現實世界，營造一種安靜回味的狀態。不過他坦承，「開始在1x.com投稿時很慘淡」，經歷過「自以為很好作品都被拒了」，後來透過不斷提升技術與審美，才漸漸找到藝術的思考方式，形成對顏色與構圖的品味。並且他為了攝影不怕苦、不怕累，才拍下一幅又一幅震撼人心的照片。

興趣萌芽

馮超說，他高中時聽了同學的興趣講座，而喜歡上攝影。但在底片時代的中國，相機是絕對的高級消費，一個學生自然是買不起的，家裡也無力支持他如此奢侈的愛好，所以他只能停留在閱讀攝影雜誌來望梅止渴。後來，帶著對攝影的憧憬到美國留學，第一個學期就省吃儉用存下獎學金，買了一部底片相機和兩個鏡頭。

「拿了好的相機就自認為是專業攝影師，但現在回頭看簡直就是一般的旅遊照片，跟專業對不上號。」馮超自嘲地說。後來馮超工作、結婚、生女，平時忙，只有休假時才拿起相機，「回來洗出來就放在影集中自我欣賞，沒有任何提高」。

馮超攝影作品「Snow Storm」。（受訪者提供）

關鍵轉折

馮超認為，他在攝影方面真正走上正軌是因八年前的一個轉折點。那時他的女兒上大學，空巢在家的他便獎勵自己參加了一個專業攝影師帶隊非洲攝影團。那次經歷打開了他的視野。經過專業攝影師分享前期如何拍攝，後期如何再創作，他知道了攝影的門道，「有這兩個（前期和後期）組合，才能達到藝術境界」。

從此，馮超便更有針對性地鑽研攝影，透過看展、讀書、上課不斷提升自己。他說：「有了專業的指點，開竅之後就比較有方向，知道要攻克什麼方面，加上自學，和攝友摸索，提高就比較快。」

馮超形容他對攝影的喜愛就好像是造物主放在他基因中的密碼，「路漫漫，並不是想追求馬上達到耀眼的程度，不管有沒有錢賺，別人怎麼看，只要有時間，我就會思考如何再精進攝影技術」。他欣賞周圍的人、事、物，希望在攝影作品中體現它們之間的關係，追求「有情緒」、「有情懷」的的表達。

馮超攝影作品「Long Legs Short Skirt」。（受訪者提供）

拍攝艱苦

馮超的攝影作品大多以風光和野生動物為主題。因為在高科技行業工作，一直對著電腦，所以有機會就想去自然的環境中放鬆，所到之處的高山流水，花草樹木、星辰大海就成了他的拍攝對象。而對攝影師來說，為了拍下一張好照片起早貪黑、跋山涉水、風餐露宿都是家常便飯，所以隨著他攝影水平提升的還有他的野外生存技能。

馮超表示，疫情 期間他按耐不住想出門拍照，又擔心交叉感染。於是他沒約攝友也不住旅店，開著一輛SUV上路。晚上把後排座椅放倒，弄個睡袋睡在車裏。就這樣一個人千里走單騎，去了許多地方。

馮超回憶，有一次他專程跑到猶他州 與亞利桑州交界處的反射谷（Reflection Canyon）拍銀河。為了到達目的地，他需開一段顛簸的土路，直到無路可走再下車繼續徒步。進去單程8哩，一路上下起伏、太陽曝曬不說，還要背著40-50磅的器材、露營裝備、和補給，十分消耗體力。到達預定地點後先拍日落，然後休息3、4個小時，凌晨1點爬起來在大風中拍銀河，拍完天就快亮了，接著拍日出，結束以後收拾好東西，再徒步8哩原路返回。

雖然整個過程十分艱辛，但馮超樂在其中覺得非常值得。「晚上銀河升起，簡直是人間美景，不是常人所能看到的，我能把它拍下來帶回來分享，也是一種享受。」

開拓方向

馮超從小在城市長大，因為愛好攝影才開始接觸戶外活動，做那些他以前想都不敢想的事。他稱這不僅使他提升了信心，還有一人獨享美景作為獎勵，讓他更加想往外走，增加了對旅遊的興趣。

「攝影對我來說，不只是一個興趣，而是改變了我的生活方式，更健康，要求有體力、有毅力。」馮超說，攝影不僅把他從電腦前帶走，腰酸背痛的毛病沒有了，還給了他與人聊天的談資，尤其是與說英文的同事。透過聊攝影與人迅速打開話題，建立關係。「攝影給我的人生帶來多方拓展，這也是我喜歡它的原因。」

完成訪問的第二天，馮超便搭飛機去了日本，他此行去北海道拍丹頂鶴在雪中跳舞求偶、海鵰在冰上捕魚。他說，他的願望清單上還有很多未完成事項，比如去南極拍企鵝，去非洲撒哈拉沙漠，他打算在60歲前提早退休去實現它們。