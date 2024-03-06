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邊境偷渡客 挑戰美國移民體系

金山人語

疫情結束後，邊境偷渡客泛濫，人數屢屢創新高。在美墨邊境牆裂開的大口子，雖然被當地共和黨籍國會候選人自費用鐵絲網堵住，偷渡客也總會有辦法跨過邊境來到美國。解決美國偷渡客泛濫的問題，與其用鐵絲網堵住邊境牆的裂口，不如改革美國陳舊的移民體系，從根部解決問題。

美國南方邊境近幾年的偷渡客數量成倍增加，例如德州艾爾帕索地區邊境去年9月時每日平均增加1200多人，土桑區域每日就有超過2000人試圖入境。當地的飯店和庇護所無法接納數量龐大的偷渡客，導致海關及邊境保護局不得不放人。在聖地牙哥美墨邊境，中國偷渡客數量已經超過墨西哥，較去年增加五倍，就連北部的美加邊境也出現了中國無證客。中國偷渡客在華人圈有個特別的稱呼，叫做「走線人」。

這些偷渡客的增加與目前美國亟待改革的移民體系有關。具體來說，雖然近幾年美國綠卡的申請人越來越多，但每年對一些移民類別的綠卡配額卻沒有增加。根據移民局數據，1996年美國綠卡申請數約為1000萬，這年的綠卡處理總數（包括對有限額和無限額的綠卡申請處理）約為100萬。而2024年美國綠卡申請數增長至約3500萬，這年預計發放的綠卡總數僅為110萬張。

每年處理綠卡數量近30年幾乎未變，但申請人數暴增，這導致移民案件的審理時間越來越長，能通過家屬移民或職業、投資移民等合法移民方式獲得美國綠卡的人越來越少。舉例來說，按照目前的排期情況，職業移民恐怕要花近十年才能獲得綠卡，而偷渡客通過政治庇護拿到綠卡的時間在五、六年。這樣的結果是，學歷相對較高的職業移民申請人還不如偷渡客獲取綠卡的速度快。此外職業移民嚴苛的審核過程、抽籤程序等增加了這批勞動力的不穩定性，很多大科技公司今年甚至暫停招聘需要贊助工作簽證的人。這樣就變相鼓勵了偷渡客，卻沒有留住高技術人才。

根據雪城大學今年1月的數據，非法入境後提出庇護申請的無證移民人數不斷刷新紀錄，移民法院待審積案也隨之增加，上個會計年度超過100萬件，如今300萬件積案數量則是2019年間的三倍。

增加綠卡配額勢在必行，但如何增加，增加多少一直是兩黨爭論的焦點，也是移民改革法遲遲不過關的原因之一。增加職業移民、親屬移民等類別的綠卡配額，不僅可以減少邊境偷渡客，還能調整移民「質量」，特別是對其中職業移民的配額的增加，有助於留住高品質生產力，推動美國經濟的發展。

偷渡客 移民局 綠卡

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