我心中的灣區：李煥詠旅美水彩畫展開幕

水彩畫家李煥詠的精彩畫作60餘幅於3月1日至13日間在硅谷亞洲藝術中心展出。（記者葛歆睿 ╱攝影）

硅谷亞洲藝術中心3月1日至13日間舉辦「我心中的灣區 ：李煥詠旅美水彩畫展」，展出水彩畫家李煥詠畫作60餘幅。150餘人出席了2日的畫展開幕。

李煥詠1963年出生於江西龍南，1985年畢業於江西師範大學美術學院。1991年進入廣州美術學院研究生課程班。1994年起在江西師範大學美術學院教授水彩與室內設計。1999年，移民美國加州 。長期從事美術培訓和教學。作品多次在國內及美國獲獎。

李煥詠熱愛自然，他居住的東灣的山水林木、草地房舍、海浪灣景，都是他捕捉的對象。同時他善於發現在日常生活中的美，無論家中廚房窗外的景色和佛利蒙的大華超市，都可以成為他的題材。他會為了完成一幅畫作，堅持每天同一個時間到同一個地方創作。

在談及自己的風格，李煥詠表示：「著名油畫家吳冠中的畫每每給人以既中又西的美感，在其靈動的油畫藝術境地裡中國的畫境文心與西方的通透技藝融為一體。我的水彩畫也總是嘗試這樣的藝術美學境界的追求。我胸中、眼界、筆下那些明快、空蒙、靈動、深遂的水彩畫也不乏亦中亦然西的文化歷史情結與情緒及情致。」

他表示，每一幅畫都呈現出濃厚的美國西部風情及大自然的陽光、空氣、大地、河流、山川，通透傳統的筆墨與西方繪畫色彩的冷暖、飽滿及藝術理，中國傳統古典與歐美現代意識匯流與融合、傳承與發展，水的柔性與色材交響，以致在作品灌注東西文化珠聯璧合極盡藝術張力。

美術史家高木森教授表示，看到李煥詠的水彩畫，深深體驗到他在水彩畫的特殊成就。他有更多風景畫，除了實物的重感、力感和空間感所展現的生命力之外，還有超凡的美感情境，每幅風景畫展現色彩、筆觸、色面和無邊山海互動的韻律與節奏。

中國藝術研究院研究員崔勇指出，不同於厚實的油畫與寫意的國畫，水彩畫講究通透的畫面與靈動的水彩，即是水彩畫極致。李煥詠的水彩畫融匯東西方文化情結及其寫意與抽象藝術筆法，東方的意蘊與現代畫法並致。

硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如表示，書法 的研習在李煥詠的水彩畫中另一個呈現是他對留白的運用。書法講究「計白當黑」，也就是在點劃間隙的空白處要像筆墨行經處一樣妥貼佈置，使得墨色處有神采，留白處見意趣。

畫展地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051