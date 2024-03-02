北加世華辦月會 布袋戲偶展台味

精彩演講與布袋戲偶展示吸引逾60位世華會員、僑胞參與。（記者孫愛薇／攝影）

世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會2月29日在庫比蒂諾舉辦月會活動，分會國際事務顧問吳怡明現場展示他所收藏的台灣布袋戲戲偶，並由世界日報 舊金山社長于趾琴演講「淺談新世代媒體角色」，精彩活動吸引逾60位世華會員及僑胞參與。

活動現場展示超過十個台灣布袋戲偶，從復古款到精緻霹靂布袋戲款，都各有台灣傳統藝術風格。收藏這批布袋戲偶'的吳怡明表示，小時候對布袋戲情有獨鍾，自多年前購買第一尊布袋戲偶後，就開始收藏各種台灣布袋戲偶，至今花費超過一萬美元，共收藏超過十尊布袋戲偶，其中還有使用真人頭髮下去製作的特別款戲偶，有些戲偶身上的配件也格外精緻，他特別分享台灣傳統美給所有與會者。

于趾琴則在演講中分享媒體經營現況。于趾琴表示，感謝世華多年來支持世界日報，並分享世界日報在美國從舊金山、紐約開始紮根，目前已成立第48年，儘管傳統媒體經營辛苦，地方媒體漸漸地消失，但世界日報仍努力經營，並因應數位化趨勢轉型。

她表示，世界日報來自於台灣聯合報系，聯合報系立足台灣72年，宗旨為正派辦報。世報在美國扮演重要的三座橋樑，第一是連結華人與華人之間，第二是華人與故鄉，最後則是華人與主流社會的橋樑。于趾琴分析，傳媒歷經幾波新趨勢發展後，需做轉型，在一波接著一波的挑戰中，聯合報系因應趨勢發展多元營收，世界日報也發展出多種數位媒體與社群。

儘管社群上常出現假新聞與聳動標題，世界日報仍事實查核新聞，追求真相，洛杉磯舞廳槍擊案、劉文正假死訊新聞中，皆有來自世界日報記者第一手查證新聞，于趾琴說到，「以一貫之的目標，我們努力做到能提供最貼近真相的消息」。

北加州世華月會也邀多位僑團、來賓出席，包括金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳、僑務諮詢委員林美蓮、前庫比蒂諾市長暨現任市議員魏虹、前希爾斯堡市長暨現任市議員莊吳明芳、世華北加州分會創會長暨國際傑人會世界總會長吳毓平等。