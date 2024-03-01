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灣區委員會網路會議：如何保持美在人工智慧方面領導力

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
灣區委員會網路會議討論人工智能領導力與規範議題。（記者徐蓓蓓翻攝）
灣區委員會網路會議討論人工智能領導力與規範議題。（記者徐蓓蓓翻攝）

灣區委員會29日與美國商務部聯合舉辦「如何保持美國在人工智慧領域領導力」的網路會議，探討在生成式AI爆炸性發展的狀況下，如何在有良好監管的情況下保證美國在這一領域的領先水平。

商務部長關鍵及新生科技高級顧問克汗（Saif Khan)、英特爾公司政策與規範事務副總裁斯坦卡瓦吉（Jayne Stancavage)以及亞馬遜網路服務全球AI政策負責人特倫柯索（Christian Troncoso)參與了討論。

討論提到去年10月份拜登總統簽署了關於安全和可靠地使用人工智慧的行政令，指出AI所帶來的效率和收益不容忽視，但AI在公共領域的發展必須要得到安全負責的實施。對於希望在公共領域應用AI的單位來說，透明和負責是應該聚焦的重點。

這份行政令為機構使用AI提供了具體的指導，可以有效減少應用AI可能帶來的風險，並設立及時的目標，幫助機構主動降低AI可能存在的風險，將用風險最小化走向穩健發展的方向。行政令主要涵蓋了兩方面內容：AI存在的風險以及應用AI創新和保持美國的領導力。

相關機構需要在90天的時限內完成一系列目標，來達到行政令的要求。其中包括：服務提供商需要了解自己的用戶並向美國政府報告，同時需要完成安全測試。這些調查使用的都是前沿模型，有著很高的門檻。調研模型也在不斷改進，確保可以完成作為AI安全的第一道防線的重要使命。在保證安全的前提下，才有可能談創新 。

會議討論了世界各地在應用人工智慧和安全使用AI方面的差距，表達了對安全問題的擔憂。克汗表示，2022年以來尤其是去年10月以來，在半導體和AI出口問題上的管控，是保障國家安全的切實舉措。

克汗認為：「美國在人工智慧產業中具有特殊的地位，可以為世界相關產業設立標準。」但考慮到美國在新科技立法上一向的遲滯傾向，對比AI的光速級別發展和可能存在的巨大風險，以及歐盟和其他一些國家在AI立法上的積極動作，與會者也表達出對美國可能會錯失良機的擔憂。

AI 人工智慧 商務部

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