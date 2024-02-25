北加州南灣元宵花燈會 近兩千人同歡

北加州南灣台灣同鄉會（SBTA）2月24日在南灣僑教中心舉辦2024元宵花燈會。（記者葛歆睿 ／攝影）

北加州 南灣台灣同鄉會（SBTA）2月24日在南灣僑教中心舉辦2024元宵花燈會。現場有豐富節目、可口美食，還有猜謎和抽獎，年味十足、氣氛熱鬧。許多僑胞全家出動，參與總人數近2000人。台北駐舊金山經文處處長賴銘琪、南灣僑教中心主任莊雅淑、聖荷西 前市長聯邦眾議員参選人李卡多、佛利蒙市長高加敘（Lily Mei）、庫比蒂諾市議員魏虹等出席。

FASCA海外青年文化志工舞獅團的迎賓開場。（記者葛歆睿／攝影）

賴銘琪和莊雅淑向小朋友發紅包。（記者葛歆睿／攝影）

台灣會館台灣學校台語合唱團獻唱。（記者葛歆睿／攝影）

賴銘琪致詞時稱讚每一年元宵花燈會都好吃又好玩。他向現場所有僑胞拜年，祝福所有的大朋友和小朋友龍年大吉大利，新的一年身體健康，萬事如意、恭喜發財。

印度舞蹈技術學校表演。（記者葛歆睿／攝影）

張氏功夫學校表演。（記者葛歆睿／攝影）

Fremont中文學校花式扯鈴表演。（記者葛歆睿／攝影）

莊雅淑表示，元宵節 是闔家團圓的日子，感謝南灣台灣同鄉會長周信結帶領團隊舉辦元宵花燈節活動，促進了跨社團相互合作，讓台美人第二代創造了解台灣文化和元宵節，並讓主流社區認識台灣。

李卡多（中）和高敘加（左）給舞獅發紅包。（記者葛歆睿／攝影）

小朋友體驗搓湯圓。（記者葛歆睿／攝影）

高敘加表示，很高興大家一起慶祝元宵節，延續傳統文化和遺產對華裔社區非常重要，元宵花燈節活動為密爾必達市、佛利蒙市、聖荷西市等周邊城市的居民提供了享受文化、語言和美味食物的機會。

畫糖老師現場製作小朋友喜愛的動植物造型。（記者葛歆睿／攝影）

李卡多用中文祝大家新年快樂，他表示很榮幸受邀參加元宵花燈節，稱讚活動非常精采，並提醒現場的小朋友感謝家長帶他們來參加。

布袋戲偶展示。（記者葛歆睿／攝影）

節目一開始由海外青年文化大使（FASCA）舞獅團迎賓開場，主辦方也特邀美國及國籍比賽名列前茅的張式功夫團表演中國功夫、台灣會館台灣學校的台語合唱團表演、佛利蒙中文學校扯玲花式表演、聖荷西詠春拳示範、原住民舞蹈團及印度舞蹈團等。今年大會特別安排小朋友提燈籠走秀單元，現場小朋友積極参加，提著自己做的燈籠上台走秀同樂。

每年美食攤位的各式美食都是搶購一空，臭豆腐、大腸包小腸、傳統客家肉粽等正港台灣美食、客家美食是鄉親們的最愛。

小朋友在兒童區體驗剪紙。（記者葛歆睿／攝影）

兒童專區熱鬧滾滾，現場發放龍年燈籠，老師指導小朋友搓湯圓、做美勞，還有扯鈴示範、布袋戲偶展示，畫糖老師現場製作小朋友喜愛的動植物造型，還有戳戳樂等。

元宵花燈會活動今年己邁入第14年。除了灣區台灣鄉親，也有各族裔朋友帶全家一起到現場吃喝玩樂，共同歡度快樂溫馨的元宵佳節。