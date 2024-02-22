太極門新春茶敍 龍年文化饗宴

太極門龍年新春活動。(受訪者提供）

龍光煥發好運來，喜迎甲辰龍年，太極門北加 道館誠摯邀請灣區 民眾參加一年一度的新春茶敍「新心向龍創新元」。這個充滿喜悅與祝福的活動將在25日(星期日)下午1時30分至3時30分，於太極門聖他克拉拉道館(5155 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051, USA)舉行，包括年貨大街、展演、分享等在內，將帶來融合傳統與現代的豐盛文化饗宴。

活動焦點儀式中來賓將同時打開手中的功夫扇，期盼新的一年人人「揚善」，收穫健康、財富、智慧、快樂、幸福五寶人生。

活動將設置熱鬧有趣的年貨大街，包括文化走廊、烤橘子、書法體驗、紅包牆、踩碎和打卡區等，讓活動參與者享受濃郁的年味。而精彩的文化展演更是不容錯過，神鼓陣的歡喜熱鬧和太極門祥獅陣的靈動祝福，將為龍年的到來注入更多喜悅與祥和。

活力四射的太極門青少年也將帶來精彩的Energy展演，以動感現代舞 為大家帶來一場視覺和聽覺的饗宴。除此之外，還將有來自各行各業的弟子分享精彩的練功心得，充滿正向的能量，相信能讓大家獲益良多。

太極門邀請灣區的親朋好友一同參加，將濃濃的過年習俗和滿滿的祝福傳送給大家，一同共度充滿歡樂和祝福的時刻。