州議員23區選舉 顧錦珍或對決波爾曼

華裔巴洛阿圖市議員，前市長顧錦珍競選加州第23區州眾議員。（本報檔案照）

巴洛阿圖前華裔市長顧錦珍（Lydia Kou)日前組織公眾集會，反對興建高層公寓住宅樓。顧錦珍去年5月宣布參選23選區州眾議員 ，挑戰現任議員波爾曼（Marc Berman)。雖然同為民主黨 人，但顧錦珍在住房政策上的主張與支持可負擔住宅建設的波爾曼意見迥異。輿論目前認為，顧錦珍有可能超越其餘兩位共和黨候選人，和波爾曼一同在3月5日的初選中勝出。

加州 眾議會第23選區包括聖馬刁縣南部與聖他克拉拉縣的廣大地區，從濱海的帕斯菲卡（Pacifica）一直延伸到矽谷中心的巴洛阿圖、山景城、薩拉度加、金寶市一帶。其中還包括全美最貴郵編地區阿塞頓、洛斯加圖山等城市。

目前參與競爭23選區州眾議員職位者，主要有現任23區州眾議員民主黨人波爾曼、巴洛阿圖市前市長現市議員民主黨人顧錦珍中海岸社區委員會主席共和黨人馬塔莫（Gus Mattammal)，以及來自巴洛阿圖的律師共和黨人馬爾森（Allan K. Marson）。

23區州眾議員選舉的核心議題之一是住房政策。顧錦珍對媒體表示，加州正在面臨的是「可負擔性危機」而不是「住房危機。」她認為政府住房規定只會讓開發商得利，不能平抑房價。顧錦珍本人也曾是一名房地產經紀人。她認為州府應該把資金給到城市，興建「真正可負擔」的有契約約束的低收入者住房。

馬塔莫主張在加州中部建立一個「住宅機會區域」，且不做建築分區限制，讓居民可以以較低的價格購得住房。他還表示，希望將工作機會更平均分配到各地，這樣就不會讓每一個有電腦科學學位的人都覺得要住在矽谷或舊金山。

馬爾森表示，他住在El Camino Real這條路上，每天都看到太多車流，所以絕對不支持在交通走廊地帶大興土木。他希望看到在灣區周邊的開闊地帶能有更多新的獨棟住宅。馬爾森說他曾經在北京和台北這樣擁擠的城市居住過，那裡的每一個人都想要有房有車。「這不就是美國夢嗎？當移民來到這裡的時候，這不就是他們想要的嗎？」

加州法律要求治下縣市每八年就要上繳一次住宅開發計畫，稱為「住房元素（Housing Element)。」2023-2031年的「住房元素」對住宅單元數量要求和不達標的懲罰措施都比之前更嚴格，因此灣區不少城市在按時達標方面都有困難，巴洛阿圖市也是其中之一。

波爾曼表示，州府制定這一政策的目的是促進住宅建設更多更快。目前的「住房危機」產生的原因是幾乎每個社區過去40多年來都沒有興建足夠的住房。「如果你造更多的房子， 需求就會變少，價格就會平緩或是下降。我們在美國其他城市都看到過這種現象。」