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助成癮者戒毐 議員提議免費借書

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山市議員麥德誠展示芬太尼致死量，與一枚1美分硬幣的大小比較。（麥德誠辦公室提供）
舊金山市議員麥德誠展示芬太尼致死量，與一枚1美分硬幣的大小比較。（麥德誠辦公室提供）

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）20日提出公共圖書館免費提供戒毒書籍的試點計畫，以幫助成癮者戰勝毒癮。

據了解，舊金山公共圖書館被盜最多的書籍並非熱門的小說或回憶錄，而是有關戒毒的書籍。自去年4月起，為應對失控的芬太尼（fentanyl）危機，舊金山總圖書館和兩個分館共分發了3200本戰勝毒癮的書籍。去年該市有806人死於吸毒過量，創下歷史新高。

麥德誠希望將該試點項目擴大至全市28家公共圖書館。舊金山圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）表示，目前該項目已經花費大約4萬元。「舊金山與全美其他城市一樣，許多人在與毒癮和藥物濫用作鬥爭。因此我們認識到公共圖書館應盡自己的力量。」

玄柏高表示，參與試點的三家圖書館確保在任何時候擁有約75本藥物使用康復類書籍，每隔幾個月就會增加該類圖書的存書量，每六周補充一次。

舊金山總圖書館靠近毒品氾濫的田德隆和南市場區，經常會有遊民來到圖書館尋求安全和暫時庇護的空間。

圖書館工作人員注意到，一本名為「大書」（Big Book）的12步戒毒書籍經常被借走，需要時常補貨，所以才衍生出這樣的計畫。

麥德誠表示，戒毒和戒酒當然能挽救生命，但康復計畫才能長期地改變生活質量。戒毒者貝茨（Sue Betts）已經是成功恢復的第五年。她表示，閱讀康復書籍是她邁出的第一步。

麥德誠這項計畫還包括，成癮者能夠在圖書館免費獲得能夠及時逆轉鴨片類藥物作用的Narcan，以及乾淨的注射器和吸毒用具，以防止疾病傳播。

市議員麥德誠提案，要求舊金山所有藥房供應鴉片類藥物解毒劑納洛酮。（美聯社）
市議員麥德誠提案，要求舊金山所有藥房供應鴉片類藥物解毒劑納洛酮。（美聯社）

圖書館 舊金山 遊民

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