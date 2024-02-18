鄧月薇華人康樂中心 辦農曆新年籃球賽

場地上的學生們正在進行籃球比賽。（記者楊逸辰╱攝影）

舊金山 的鄧月薇華人 康樂中心（Betty Ann Ong Chinese Recreation Center）17日舉辦了農曆新年籃球比賽，由中華總商會（SF Chinese Chamber of Commerce）和阿拉斯加航空（Alaska Airlines）贊助，Francisco中學前校長Kenny Lee籌辦。

Kenny Lee表示，本次比賽更多地是歡樂聚會（jamboree），而非是一場正式的錦標賽。自1995年以來，今年已經是舉辦這項比賽的第29年。除了中間有兩年因疫情沒舉辦比賽外，其餘的年份一年不落。上午第一場，互相對抗的兩隻籃球隊伍分別來自Francisco中學和West Portal Lutheran中學。

Kenny Lee說，本次一共有三支男生隊伍和三支女生隊伍參賽。他們在當天分別互相比賽，比賽從上午10時一直舉行到下午4時。在比賽間隙，有舞獅節目表演來慶賀新春。

他指出，本次活動是一個讓孩子們相聚在一起享受運動的好機會。Kenny Lee從1995年起開始在華埠 操辦中國農曆新年籃球比賽。而他年年堅持舉辦比賽，則和他的童年有關。

Kenny Lee從小在華埠長大，在他成長的六七十年代，舊金山的華人還整體集中居住在日落區（Sunset）的北灘（North Beach），華埠也還未形成規模。

「在那個時候，只要是華人基本上都會去附近的Francisco中學上學， 不像現在，列治文（Richmond）、日落區、灣景區（Bayview）等等地方到處都有華人的聚落，華人學生哪裡都會有，」他説，「我們大家打籃球的地方也都只是在Francisco中學，那段時間是我非常珍貴的回憶。」他自己正是為了回溫這一段和夥伴們競賽籃球的美好時光，才每年都花功夫舉辦這樣的少年籃球賽。