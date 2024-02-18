我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

東華醫院攜加州衛生廳 力抗Ｂ肝

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳合作，在社區中啟動了B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳合作，在社區中啟動了B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳（California Department of Public Health，CDPH）日昨合作，在社區中啟動B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目（Hepatitis B Demonstration Project），大力加強B型肝炎服務與宣導，協助加州減少B肝感染並改善病人護理。這也是東華醫院在B肝威脅下，保護舊金山城市華裔居民的重要里程碑。舊金山東華醫院行政總裁張建清博士、舊金山市議長佩斯金、加州財務長馬世雲出席活動。

東華醫院表示，美國的B型肝炎對亞裔美國人影響尤爲嚴重，每12名亞裔美國人中就有一人患有B型肝炎，而非西班牙語裔白人的患病比例則爲千分之一。儘管亞裔美國人只占美國人口6%，但在86萬名B型肝炎病人中卻占6成以上，成為美國健康差距最顯著的族群之一。

若未能及時獲得治療，B型肝炎更可能導致嚴重的肝臟併發症，接近四分之一的病患最終會得到肝癌。肝癌也是亞裔美國男性癌症相關死亡的主要原因之一。舊金山亞裔人口占37.3%，肝癌及未獲確證的B型肝炎感染的問題尤其突出，導致肝癌發生率持續上升。

CDPH這次向東華醫院的B型肝炎示範項目提供近130萬美元資助，在加强B型肝炎相關服務的同時，也是配合美國病毒性肝炎國家戰略計畫，旨在2030年前消除病毒性肝炎這項公共衛生危機。

張建清表示，東華醫院很榮幸成為CDPH的B型肝炎示範項目的合作夥伴之一。這次合作彰顯了東華醫院對解決亞裔社區B型肝炎高發病率問題的鑒定承諾。數十年來，東華醫院積極推動健康公平及改善社區健康水平，並致力提供適合病人語言及文化的B型肝炎服務。這筆CDPH提供的撥款將進一步擴大東華醫院的服務範圍，以更全面地滿足廣大的社區的醫療需求。

東華醫院為社區提供重要的B型肝炎服務，包括疫苗接種、檢測、治療、護理協調及健康教育。此外，東華醫院特別為亞裔社區，尤其是低收入人士及新移民，提供免費B型肝炎檢測。而且對於未投保或保險不足的慢性B型肝炎病人，東華醫院還提供免費的肝癌檢查，以確保每個人都能夠獲得應有的醫療服務。

關於普通居民對於B型肝炎的預防和確診後的處理，張建清表示，東華醫院的診所有包含有關B型肝炎的知識科普教育課程（雙語），對於B型肝炎，定期檢查、早期發現非常重要。如果民眾確診B型肝炎，那麼每到三到六個月就應該來醫院做一次血測，並且肝臟的超聲波檢查也要跟進。

每個患者的情況都不同，東華醫院針對每個患者都有著個別化的治療方案，不需要著急慌張，只要接受正確的治療，症狀就能夠得到緩解和穩定。

舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳合作，在社區中啟動了B型肝炎（又稱乙型肝炎）示...
舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳合作，在社區中啟動了B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目。（記者楊逸辰／攝影）

亞裔 舊金山 加州

上一則

打擊職業零售竊賊 加州新法最高關3年

下一則

黃文光設計習近平送拜登伴手禮 作品國父紀念館展至19日

延伸閱讀

MLB／搶輸山本關鍵在哪？洋基總管：加州的天氣我們無法學

MLB／搶輸山本關鍵在哪？洋基總管：加州的天氣我們無法學
加州學童有感冒症狀仍可上學 華人家長轟：學校像病毒練蠱場

加州學童有感冒症狀仍可上學 華人家長轟：學校像病毒練蠱場
黃美蘭選州參議員 聚焦遊民、竊盜搶劫等3重點

黃美蘭選州參議員 聚焦遊民、竊盜搶劫等3重點
金山小企業首年免註冊費 延長至明年6月30日

金山小企業首年免註冊費 延長至明年6月30日
全州保險恢復車險直售 漲幅30%

全州保險恢復車險直售 漲幅30%

熱門新聞

這對夫婦曾在2016年提出離婚，但並未執行。（取自Linkedin）

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

2024-02-15 19:12
柏克萊加大校園9日晚發生槍擊，圖為警車執勤。（梁女士提供）

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

2024-02-10 20:12
在家做食品製作販售，可以調控自己的時間外，也能培養自己的興趣。（記者孫愛薇／攝影）

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

2024-02-12 01:10
未來一周，灣區將連續出現三個新風暴。（美聯社）

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

2024-02-14 15:08
案發屋大門前放置越來越多民眾前來致哀的花束。（受訪者提供）

矽谷疑似工程師殺妻案 南灣案發屋進行犯罪後清理

2024-02-12 18:28
矽谷殺妻案嫌犯陳立人頭戴頭盔現身提審。（記者葛歆睿/攝影）

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

2024-02-09 20:59

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷