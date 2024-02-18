東華醫院攜加州衛生廳 力抗Ｂ肝

舊金山華埠東華醫院與加州公共衛生廳合作，在社區中啟動了B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 華埠東華醫院與加州 公共衛生廳（California Department of Public Health，CDPH）日昨合作，在社區中啟動B型肝炎（又稱乙型肝炎）示範項目（Hepatitis B Demonstration Project），大力加強B型肝炎服務與宣導，協助加州減少B肝感染並改善病人護理。這也是東華醫院在B肝威脅下，保護舊金山城市華裔居民的重要里程碑。舊金山東華醫院行政總裁張建清博士、舊金山市議長佩斯金、加州財務長馬世雲出席活動。

東華醫院表示，美國的B型肝炎對亞裔 美國人影響尤爲嚴重，每12名亞裔美國人中就有一人患有B型肝炎，而非西班牙語裔白人的患病比例則爲千分之一。儘管亞裔美國人只占美國人口6%，但在86萬名B型肝炎病人中卻占6成以上，成為美國健康差距最顯著的族群之一。

若未能及時獲得治療，B型肝炎更可能導致嚴重的肝臟併發症，接近四分之一的病患最終會得到肝癌。肝癌也是亞裔美國男性癌症相關死亡的主要原因之一。舊金山亞裔人口占37.3%，肝癌及未獲確證的B型肝炎感染的問題尤其突出，導致肝癌發生率持續上升。

CDPH這次向東華醫院的B型肝炎示範項目提供近130萬美元資助，在加强B型肝炎相關服務的同時，也是配合美國病毒性肝炎國家戰略計畫，旨在2030年前消除病毒性肝炎這項公共衛生危機。

張建清表示，東華醫院很榮幸成為CDPH的B型肝炎示範項目的合作夥伴之一。這次合作彰顯了東華醫院對解決亞裔社區B型肝炎高發病率問題的鑒定承諾。數十年來，東華醫院積極推動健康公平及改善社區健康水平，並致力提供適合病人語言及文化的B型肝炎服務。這筆CDPH提供的撥款將進一步擴大東華醫院的服務範圍，以更全面地滿足廣大的社區的醫療需求。

東華醫院為社區提供重要的B型肝炎服務，包括疫苗接種、檢測、治療、護理協調及健康教育。此外，東華醫院特別為亞裔社區，尤其是低收入人士及新移民，提供免費B型肝炎檢測。而且對於未投保或保險不足的慢性B型肝炎病人，東華醫院還提供免費的肝癌檢查，以確保每個人都能夠獲得應有的醫療服務。

關於普通居民對於B型肝炎的預防和確診後的處理，張建清表示，東華醫院的診所有包含有關B型肝炎的知識科普教育課程（雙語），對於B型肝炎，定期檢查、早期發現非常重要。如果民眾確診B型肝炎，那麼每到三到六個月就應該來醫院做一次血測，並且肝臟的超聲波檢查也要跟進。