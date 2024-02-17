多雨風暴周六襲灣區 洪水預警持續到2/21

今天起至下周三，連續風暴來襲，最高降雨量可能達6英寸，民眾須注意安全。這場連續風暴的罪魁禍首是一種緩慢移動的天氣系統，稱為「割離低壓」(cutoff low)。(圖截取自電視畫面)

冬季風暴過去一個月襲擊灣區 ，然而，活躍氣候並未很快停止，民眾切不可掉以輕心。今天(17日)開始，連續暴風雨將為加州北部與中部帶來豪雨、陣風與巨浪。國家氣象局已於16日發布灣區、聖他克魯茲 及蒙特瑞地區的洪水 預警、將於18日周日上午10時生效，一直持續至21日周三上午。

預計一場快速移動的風暴，將自17日周六起向灣區襲來；一場持續時間較長的降雨，將於18日周日下午開始，並至少持續至20日周二。罪魁禍首是一種緩慢移動的天氣系統，稱為「割離低壓」(cutoff low)。

第一場風暴將在今天抵達，周六上午至周日凌晨。割離低氣壓是一個低氣壓區域，將在周末接近海岸，並攔截空中一片濕氣雲，被稱為大氣河(atmospheric river)。這種風暴可能會在同一地區停滯並停留多天。自今天起至下周三，割離低壓與大氣河將共同啟動，為灣區帶來高達6英寸的降雨量。強烈降雨可能會在兩個時間點出現：今天下午與明天晚上。

今天的第一波降雨可能會對北灣帶來最大降雨量，並至深夜才逐漸放緩。聖他路薩降雨量可能高達2英寸，蒙多西諾縣與北灣海拔較高地區，預計將有更多降雨。舊金山與屋崙預計降雨量將接近1英寸，聖荷西降雨量為半英寸。天氣預報中心預測，蘇諾瑪縣周六有輕微洪水風險。

第二場風暴時間為周日至周三。隨著周日低氣壓接近海岸，大雨風險將蔓延整個灣區，特別是在舊金山、聖馬刁與聖他克魯茲縣，預計這些地區將有輕微山洪暴發風險。

周日白天的氣候乾爽，但到夜晚，整個地區可能出現傾盆大雨與雷暴。每小時半英寸至1英寸的降雨量，可能導致城市洪水、溪流水位迅速上漲，甚至有山體滑坡。周一及周二降雨量可能更大。

兩個風暴在城市地區的降雨量總計為1-5英寸，聖他克魯茲山脈與塔馬佩斯山脈(Mount Tamalpais)周圍降雨量約為6英寸。

南加州也將面臨風暴影響。根據洛杉磯氣象局，大都會地區預計將有2-5英寸降雨量，高海拔地區預計將有4-8英寸降雨量，整個地區可能出現嚴重洪水。周六至周三強風暴將帶來大雨、山地降雪、強風、潛在洪水、岩石滑坡與土石流，並且可能停電。

最大雨勢與最嚴重影響將可能出現在周日晚上至周二，民眾須注意安全，避開低窪地區與海岸強浪，為沿海洪水影響最好準備，並隨時關注最新天氣預報。