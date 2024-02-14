矽谷H-1B抽籤失利 華人新移民在加拿大過得更好

加拿大近來積極網羅矽谷的外籍科技人才，有人認為搬到加拿大的生活更好。（網路影片截圖）

來自中國的數據分析師曹孟凡（Mengfan Cao，音譯）擁有美國碩士學位，曾持臨時工作證在聖荷西工作，但連續三年都沒有抽中美國的技術人才H-1B簽證 ，不得不移居加拿大 溫哥華。如今，她對自己的決定感到高興。

28歲的曹孟凡現在居住在溫哥華英吉利灣（English Bay）一個綠樹成蔭的社區。她透過電話接受聖荷西信使報（Mercury News）的採訪時說：「我並沒有因為抽籤失敗而難過。相反地，我沒有得到H-1B簽證獲得的結果更好。」

事實上，曹孟凡沒有失去她在聖荷西購物數據公司RetailNext的工作。她得以在溫哥華繼續以遠距離方式工作。

曹孟凡讚揚加拿大的全民健保系統，同時認為，與美國槍枝犯罪氾濫相比，加拿大感覺安全許多，公共交通系統也十分便利，不必像在聖荷西時那樣總是要開車。她還發現，溫哥華的天氣很適合她。她說：「我喜歡下雨，讓人感覺神清氣爽。」

灣區委員會（Bay Area Council）經濟研究院（Economic Institute）院長蘭道夫（Sean Randolph）表示，矽谷的高密度科技工作機會、龐大的投資資本、領導世界的科技業和企業，對科技從業人員產生了強大的吸引力，但對許多有能力的外籍雇員和希望雇用他們的企業來說，未能抽中H-1B簽證或等待綠卡的漫長過程意味著，這些深具價值的雇員可能把他們的才能帶往其他地方。

蘭道夫說：「一開始，矽谷在吸引全球人才方面具有優勢，但國家政策大大提高了吸引人才的難度，迫使我們拿起石頭砸自己的腳。多年來，為了提升科技產業，加拿大在積極吸引人才方面一直領先美國，也更具創意，而且，他們一直從我們的錯誤中受益。」

近年，加拿大一直積極網羅未能獲得H-1B簽證或陷入等待綠卡困境的美國外籍勞工。加拿大在十年前就出資在南舊金山101公路旁刊登戶外廣告徵才，上面寫著：「有H-1B問題嗎？換跑道到加拿大吧。」

去年，加拿大推出一項工作許可計畫，專門為挖角美國數以萬計持H-1B簽證的勞工。加拿大駐舊金山總領事薩卡（Rana Sarkar）當時表示，他預計，大部分申請這項計畫的人將來自矽谷，並稱：「這裡正是我們希望吸引人才的地方。」

薩卡本周表示，他們的計畫已經批准了6200個工作證可證。他說：「選擇加拿大的外籍勞工會發現許多好處：加拿大不僅擁有豐富的文化生活，大城市也十分多元化，在歡迎新移民、融入新移民和確保他們成為社會一部分的方面也很有深度。」