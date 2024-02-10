金山華埠停車位藏人生金句 意外驚喜
「放輕鬆，你已經達成目標了。」「一個人不可能擁有一切。不然，這麼多東西要放哪兒？」這些句子，有些令人振奮，有些神秘，就像是藏在中餐廳幸運籤餅裡的字句。然而，它們所在地點的汽油味可能遠多過飯菜味。
有在舊金山華埠附近Vallejo Street上的北灘停車場（North Beach Garage）停過車的人都會注意到，這裡每一格停車位都有一點不同，它們沒有典型的數字代號，而是在水泥地或牆上寫上溫暖的祝福或發人深省的金句。
有20年歷史的北灘停車場由舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）擁有和管理，設有近200個停車位，分布在五個不同的樓層。每個車位都漆有一句話，有些聽起來像占卜玩具神奇八號球（Magic 8 ball）給的建議，好比「暫時不要把你的計畫告訴別人」，或人生教練會說的話，例如「未經你的同意，沒有人能破壞你的心情」。這些句子大多是對即將到來的幸福的正面預測，有些則像來自父母的叮嚀，甚至有毛主席的名言。
這到底是誰的奇思妙想呢？
2002年，藝術家魯賓（Jon Rubin）和佛萊徹（Harrell Fletcher）接受舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）的委託，提出共191個句子，每句話都用大寫字母印在停車位上，還在停車場內放置華埠和北灘區的歷史名人肖像。
住在俄勒岡州波特蘭的佛萊徹說：「我們的想法是，尋找停車位的隨機行為也可以提供發人深省的運氣。」
和佛萊徹一樣，魯賓是職業藝術家，也是大學教授。他回憶說，他們覺得這項工作有趣的地方在於讓人們在停車時發現意外驚喜。
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