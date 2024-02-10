金山華埠停車位藏人生金句 意外驚喜

舊金山華埠附近的北灘停車場每個停車位都印有一句有趣或發人深省的金句。（社群媒體圖片）

「放輕鬆，你已經達成目標了。」「一個人不可能擁有一切。不然，這麼多東西要放哪兒？」這些句子，有些令人振奮，有些神秘，就像是藏在中餐廳幸運籤餅裡的字句。然而，它們所在地點的汽油味可能遠多過飯菜味。

有在舊金山華埠 附近Vallejo Street上的北灘停車場（North Beach Garage）停過車的人都會注意到，這裡每一格停車位都有一點不同，它們沒有典型的數字代號，而是在水泥地或牆上寫上溫暖的祝福或發人深省的金句。

有20年歷史的北灘停車場由舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）擁有和管理，設有近200個停車位，分布在五個不同的樓層。每個車位都漆有一句話，有些聽起來像占卜玩具神奇八號球（Magic 8 ball）給的建議，好比「暫時不要把你的計畫告訴別人」，或人生教練會說的話，例如「未經你的同意，沒有人能破壞你的心情」。這些句子大多是對即將到來的幸福的正面預測，有些則像來自父母的叮嚀，甚至有毛主席的名言。

這到底是誰的奇思妙想呢？

2002年，藝術家魯賓（Jon Rubin）和佛萊徹（Harrell Fletcher）接受舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）的委託，提出共191個句子，每句話都用大寫字母 印在停車位上，還在停車場內放置華埠和北灘區的歷史名人肖像。

住在俄勒岡州波特蘭的佛萊徹說：「我們的想法是，尋找停車位的隨機行為也可以提供發人深省的運氣。」

和佛萊徹一樣，魯賓是職業藝術家，也是大學教授。他回憶說，他們覺得這項工作有趣的地方在於讓人們在停車時發現意外驚喜。