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反仇亞線上會議：停止公交乘客騷擾

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
BART最新設計的「旁觀者干預」卡片。(翻攝自X平台）
BART最新設計的「旁觀者干預」卡片。(翻攝自X平台）

反仇亞學院（Stop AAPI Hate）與聖荷西州立大學峰田運輸學院（SJSU Mineta Transpotation Institute）6日聯合舉行「停止公交乘客騷擾」線上會議，討論如何讓乘客在使用公交系統時感到安全。

華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action)和反仇亞組織 (Stop AAPI Hate) 政策董事總經理李安妮（Annie Lee，音譯）、韓裔加州參議員閔大衛（Dave Min，音譯）、峰田運輸學院主任阿格拉瓦（Asha Agarawal）等參加了會議。

華人權益促進會和反仇亞組織 政策董事總經理李安妮主持在線會議。（記者徐蓓蓓／翻攝...
華人權益促進會和反仇亞組織 政策董事總經理李安妮主持在線會議。（記者徐蓓蓓／翻攝）

李安妮表示，基於公交系統乘客受到騷擾的報告，反仇亞組織支持SB1161與SB 434這兩個有關公共交通安全相關加州法案。目前兩案都已正式通過成為法律。

她指出，婦女、少女、多元性別(LGBTQ）、少數族裔和宗教少數派人士，在使用公交系統遭受大量騷擾，包括種族和性別歧視和污蔑。這不僅不道德，也造成經濟損失。對騷擾的恐懼，讓很多人不敢乘坐公共交通。

閔大衛起草了SB1161與SB 434兩個法案，希望藉此能提升整個加州公共交通系統的安全。他表示，作為亞裔自己曾經親眼目睹多起公交騷擾事件：「每一個人不論長相、種族、性別身分，都有在乘坐公交時感到安全的權利。」

閔大衛表示，有數據顯示77%的婦女曾經在公共場合受到性騷擾，其中29%是發生在乘坐公共交通的時候。他從新冠疫情以來，已經從家人和親鄰處多次聽到因為亞裔身分受到騷擾的事情。這種情況造成的傷害並不只是局限在疫情期間，在亞裔群體內心造成了持續恐懼。

SB1161法案第一次提出了使用調研工具，來量化公交系統中的騷擾現象。這一免費工具目前已經在峰田學院的努力下設計成功並投入使用。SB434更進一步要求加州前10大公交系統利用這一工具來收集數據，並將在今年年底公布數據。目的是希望藉此敦促公交運營商與社區更好連結，以數據導向的方式來應對和解決公交騷擾問題。

阿格拉瓦表示，調研工具「交通乘客調查表」，是在各種乘客群體中大量先導測試基礎上設計。其中包括說中文的亞裔長者群體，以確保調查表能廣泛地代表各個族群的經歷。也包括語言、非語言、以及肢體等在內的各種類型的騷擾。

灣區捷運（BART）首席通訊官特洛斯（Alicia Trost)表示，調研工具增進了公交系統對社區的了解。很多乘客希望每節車廂都有一個報警按鈕，實際上BART的車廂一直都有報警按鈕。調研告訴他們，需要通過更好的方式讓乘客了解公交系統的各項功能設計。

特洛斯現場展示了最新設計的「旁觀者干預」卡片（bystanders intervention card）。如果乘客發現有人可能正在BART上受到騷擾，可悄悄地遞上這張卡片，詢問對方是否需要自己幫助。

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