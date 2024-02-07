金寶市溫徹斯特輕軌站 VTA建可負擔住房

VTA將在坎貝爾市溫徹斯特輕軌站未被充分利用的空地上建造更多可負擔住房。（VTA提供）

聖他克拉拉谷交通管理局（Valley Transportation Authority，VTA）日前宣布，將在金寶市的溫徹斯特輕軌站（Winchester light rail station）未被充分利用的空地上建造更多可負擔住房，為低收入 家庭提供90套公寓。戶型包括兩房和三房單元，收入標準為地區中位數60%或以下的家庭和個人。

公車導向開發計畫旨在讓居民在公共交通附近生活和工作，以幫助於淨化空氣、緩解交通、並增加社區的基礎設施投資。（VTA提供）

這是過去9個月內透過VTA公車導向開發計畫（Transit Oriented Development Program）推出的第四個可負擔住房開發項目。公車導向開發計畫旨在讓居民在公共交通附近生活和工作，以幫助於淨化空氣、緩解交通、並增加社區的基礎設施投資。

VTA將土地出租給開發商Related California和PATH Ventures來建造住房。聖他克拉拉縣支持性住房辦公室合作也與VTA合作，為該項目提供2016年通過的A措施資金。

VTA董事會主席兼聖他克拉拉縣議員查韋斯（Cindy Chavez）表示：「PATH Ventures擁有的經驗非常寶貴，因此我們可以確保提供合適的住房來滿足社區的需求。」

PATH Ventures執行長羅伯茨（Joel John Roberts）表示，必須採取緊急行動、大膽創新、並利用所有可用的公共資源建造更多可負擔住房，來應對住房和遊民危機。

這一項目位於金寶市，副市長同時也是VTA副主席的洛佩茲（Sergio Lopez）為成為聖縣最支持住房的城市之一感到自豪。他指出，這個計畫符合金寶市的價值觀：尊重歷史，同時確保一個適合所有人的社區。「居民對這個項目的大力支持不僅證明了工作人員的外展和辛勤工作，也證明了我們對這些價值觀的承諾。」洛佩茲說。

Related California是加州 知名開發商，他們的工作也將包括改善交通中轉站設施，讓多種方式出行變得更加容易。溫徹斯特站目前有VTA的綠線和Express 101、60、37和27號巴士線提供服務，該住宅開發項目預計2025年動工，入住日期為2027年至2028年。