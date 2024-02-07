金寶市溫徹斯特輕軌站 VTA建可負擔住房
聖他克拉拉谷交通管理局（Valley Transportation Authority，VTA）日前宣布，將在金寶市的溫徹斯特輕軌站（Winchester light rail station）未被充分利用的空地上建造更多可負擔住房，為低收入家庭提供90套公寓。戶型包括兩房和三房單元，收入標準為地區中位數60%或以下的家庭和個人。
這是過去9個月內透過VTA公車導向開發計畫（Transit Oriented Development Program）推出的第四個可負擔住房開發項目。公車導向開發計畫旨在讓居民在公共交通附近生活和工作，以幫助於淨化空氣、緩解交通、並增加社區的基礎設施投資。
VTA將土地出租給開發商Related California和PATH Ventures來建造住房。聖他克拉拉縣支持性住房辦公室合作也與VTA合作，為該項目提供2016年通過的A措施資金。
VTA董事會主席兼聖他克拉拉縣議員查韋斯（Cindy Chavez）表示：「PATH Ventures擁有的經驗非常寶貴，因此我們可以確保提供合適的住房來滿足社區的需求。」
PATH Ventures執行長羅伯茨（Joel John Roberts）表示，必須採取緊急行動、大膽創新、並利用所有可用的公共資源建造更多可負擔住房，來應對住房和遊民危機。
這一項目位於金寶市，副市長同時也是VTA副主席的洛佩茲（Sergio Lopez）為成為聖縣最支持住房的城市之一感到自豪。他指出，這個計畫符合金寶市的價值觀：尊重歷史，同時確保一個適合所有人的社區。「居民對這個項目的大力支持不僅證明了工作人員的外展和辛勤工作，也證明了我們對這些價值觀的承諾。」洛佩茲說。
Related California是加州知名開發商，他們的工作也將包括改善交通中轉站設施，讓多種方式出行變得更加容易。溫徹斯特站目前有VTA的綠線和Express 101、60、37和27號巴士線提供服務，該住宅開發項目預計2025年動工，入住日期為2027年至2028年。
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