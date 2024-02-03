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舊金山計票方式特別 羅瑞德有望贏布里德

記者楊逸辰／舊金山報導
羅瑞德在一場社區見面會活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）
羅瑞德在一場社區見面會活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

日前公布的一項民意調查數據顯示，由於舊金山優先選擇排序制度(Ranked Choice Voting)的計票方式，舊金山市長參選人羅瑞德（Daniel Lurie）在一定程度上有機會贏得舊金山市長的競選。

根據大賓德研究公司（David Binder Research）進行的民意調查，羅瑞德在一場「一對一」的對決中，以18個百分點的優勢擊敗了現任市長布里德（London Breed），且在所有候選人中擁有最多數量的第二選擇票，其中包括已宣布參選的現任市議員安世輝（Ahsha Safaí，）、傳聞將參選的前市長法雷爾（Mark Farrell）。

「羅瑞德當市長」運動（Lurie for Mayor）總顧問勞（Tyler Law）說：「羅瑞德以新的想法和負責任的領導來對抗市政廳內部的參選人士，這正在激勵著整個城市的選民。」他表示，羅瑞德是唯一一個不來自市政廳内部根深蒂固系統的參選人，那種系統允許犯罪、無家可歸和腐敗問題的惡化。這項民意調查是羅瑞德將在11月獲得勝利的最新證據。

然而，如果將所有候選人都排列在一起，該研究公司的民調則顯示， 布里德仍是多數選民的首選——26%，其次是羅瑞德（21%）、前市長法雷爾（15%）和市議員安世輝（10%）。

顯示羅瑞德可能勝利的是「第二選擇」的民意調查，羅瑞德在這一類別中處於領先地位，19%的可能選民將他列為第二選擇，而只有8%的選民認為布里德將是他們的第二選擇。

舊金山實施優先選擇排序制度的計票方式，允許選民按偏好順序對候選人進行排名。獲得多數（超過 50%）首選票的候選人將徹底獲勝。如果沒有候選人獲得多數第一選擇票，則會觸發新的計票過程。表現最差的候選人被淘汰，該候選人的選票將重新分配給他們的第二選擇。

換句話說，如果將失敗的候選人列為的第一選擇，並且該候選人被淘汰，那麼您的選票仍然有效：它只會轉移到您的第二選擇候選人。這個過程一直持續到有一位候選人獲得多數票為止。

這意味著在舊金山市長選舉中，如果第三名和第四名候選人被淘汰、並根據選民的第二選擇重新分配選票後，羅瑞德可能真的會趕上布里德。

舊金山 民調

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