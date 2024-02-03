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世報科技營訪台達電 體驗節能減碳、了解實習項目

記者葛歆睿 / 佛利蒙市報導
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營2日（周五）參訪台達電子位於佛利蒙市的美洲區總部。（記者葛歆睿 / 攝影）
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營2日（周五）參訪台達電子位於佛利蒙市的美洲區總部。（記者葛歆睿 / 攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營2日（周五）參訪台達電子位於佛利蒙市的美洲區總部，觀摩台達電的前沿產品，學習其在節能減碳方面的實踐，並了解了他們的實習項目。

台達電行銷策略總監Huiling Chang致詞迎接科技營一行到來。 （記者葛歆...
台達電行銷策略總監Huiling Chang致詞迎接科技營一行到來。 （記者葛歆睿 / 攝影）

台達電行銷策略總監Huiling Chang博士親自迎接了科技營一行到來，並表示台達電在全球範圍內運營，持續需要大量人才，鼓勵科技營成員們學有所成後到台達電實習或者工作。

科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）
科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）

台達電公關專員Cindy Lin為科技營介紹了台達電的歷史和主要業務，以及從產品、廠區與綠建築著手，實踐節能減碳策略的歷程。隨後，Cindy帶領科技營參觀了展廳，介紹台達電豐富的產品類型，包括超短焦高清投影儀、精品店照明、巨型LED牆，X光設備、電力轉換裝置、冷卻系統等等。科技營成員們大開眼界，紛紛掏出手機拍照。

科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）
科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）

接下來，科技營在台達電市場專員Christopher Yang的帶領下參觀了辦公區，眼見為實地看到台達電透過太陽能天篷停車場、根據時間段調節的電車充電樁、雨水儲存再利用裝置等，努力在全球營運中實現100%使用再生能源和碳中和。

科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）
科技營成員參觀台達電產品展廳。（記者葛歆睿 / 攝影）

在參訪活動的最後，在台達電負責企業招募和員工培訓的Akansha Bajpai，為科技營介紹了台達電的實習項目、申請流程，並列出了不同工作職能的錄用要求供科技營成員參考。

為了讓科技營成員更好的體驗美國科技公司氛圍，當天的參訪活動全程以英文進行，成員們也都非常踴躍向講師提問。科技營成員張展緯因為參加科展就是做綠能相關項目，因此對參訪台達電感到非常有收穫。雖然只有國中二年級，但他表示，當天的英文聽力對來他來說不難，能聽懂七成以上。

減碳 綠能 張展

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