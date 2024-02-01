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散房電梯2/12起維修 議員要市長保證

記者楊逸辰╱舊金山報導
舊金山市議員潘正義質詢市長布里德，希望訂於2月12日開始的散房公寓電梯維修計畫，市長能保證如期展開。布里德表示，無法給出保證，但會對此負起全責。(取材自sfgovtv)
舊金山市議員潘正義質詢市長布里德，希望訂於2月12日開始的散房公寓電梯維修計畫，市長能保證如期展開。布里德表示，無法給出保證，但會對此負起全責。(取材自sfgovtv)

舊金山市議會本周二例會上，市議員潘正義（Dean Preston）質詢市長布里德，希望訂於2月12日開始的散房公寓電梯維修計畫，市長能保證會如期展開。市長布里德表示，無法給出保證，但她的政府部門會對此負起全責，並盡快展開工程。

散房（SRO）是舊金山住房的重要組成部分，貫穿了這座城市的歷史。典型的散房是一間8x10呎的單間，走廊上設有共用的衛生間和淋浴間。

雖然這些住宅不是理想的寬敞郊區家庭住宅，但對舊金山許多社會群體而言卻是至關重要。舊金山曾被稱為「散房城」，現在仍擁有數百家SRO公寓，擁有超過3萬名租戶，約占全市面積的5%。如今的散房公寓大多歷史悠久，並且存在許多建築電梯年久失修的問題，給老年居民和殘疾人士帶來不便。

當天會議上，潘正義提到了市長辦公室在近580天前同意的1000萬元預算計畫，專門用來為散房公寓電梯維修提供資金。他表示，去年在不斷的催促和申請下，維修計畫仍一直未能實行，施行日期一拖再拖。如今一年過去，他的辦公室在近日接到消息，計畫將於今年的2月12日正式開始。潘正義希望市長保證會如期開展維修工程。

潘正義舉例，Geary街的Mark是一名使用輪椅人士，住在當地的一間散房中。該處的電梯損壞嚴重，消防部門來救人的次數達到30次。

潘正義強調，他的辦公室就這件事，已經和市長交流了長達一年半的時間。他自己過去為住戶控告一名惡劣房東，也曾代表當地的半數居民控告房東，沒有按時修復住房設施。

他表示，當前並沒有發現市長辦無法定期展開工程的阻礙，並且已經聽了無數次來自市長辦對工程重視態度的聲明和相關的說法。

布里德表示，她同意潘正義的看法，潘正義所描述的情況就是她小時候經歷的情況，對她來說並不陌生。「我已經給我的部門指示，盡快行動」。

舊金山市議員潘正義質詢市長布里德，希望訂於2月12日開始的散房公寓電梯維修計畫，...
舊金山市議員潘正義質詢市長布里德，希望訂於2月12日開始的散房公寓電梯維修計畫，市長能保證如期展開。(取材自sfgovtv)

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