搶劫增38% 屋崙治安惡化惹民怨

治安問題成為屋崙市民最關注的生活重點。圖為歹徒闖入商店盜竊的監視畫面。(本報檔案照)

新公布的犯罪資訊指出，屋崙 2023年暴力犯罪 比2022年多出21%，搶劫升高38%，盜竊增加23%，殺人致死(homicide)的事件超過120宗，連天主教堂的神父都對生命安危深感恐懼。企圖罷免 阿拉米達縣地區檢察官官善貞(Pamela Price)與屋崙市長盛桃(Sheng Thao)的人，手上又多了一把火力強大的武器。

東屋崙聖本篤天主堂(St. Benedict Catholic Church)的神父蘭德薩(Jayson Landeza)也是屋崙市警局的靈修導師(chaplain)。上月稍早他在因公殉職的黎俊(音譯，Tuan Le)警員的安息彌撒中主祭。他表示，他生活在恐懼之中，從神父寢室到垃圾箱的40步，是每天的艱難旅程，深怕有歹徒在這個時候對他發動攻擊、謀財害命。

2024年才剛開始，治安問題已經打敗一切其他的議題，成為市民最關注的生活重點。市警局局長去年初被市長開革，至今職位仍是懸缺。市政府的高階官員之間分裂得太厲害，市長三度拒絕警政委員會提出的三位不同人選。市民對市府官員只顧政爭、不顧市民安危的作風，已到了情緒沸騰的地步。

陳錫澎(Carl Chan)是屋崙華埠僑領，也是罷免官善貞行動的發言人。他指出，屋崙的治安實情其實比數據更糟，很多市民發現報案也是白花力氣、浪費時間，因為檢察單位根本不會去懲治罪犯。所以，受害人自認倒楣不再報警，很多人不再外出光顧商店餐館，躲在家裡至少車子不會被歹徒破壞，但生意人的營收肯定受到打擊。

如今屋崙市中心有許多商店明白告示顧客不收現金，因店裡沒有現金，讓搶劫犯入侵的意願減低。屋崙崗(Oakland Hills)有許多條田園風光的自行車道，過去自行車騎士喜歡在這裡運動。但有許多騎士遭人持槍搶走昂貴的自行車。如今不結伴同騎的人，最好先有走路回家的心理準備。

屋崙的居民現在恥於告訴親友自己居住的城市。他們一聽到屋崙，就說那是世界的犯罪首都。屋崙治安最壞的是位於體育館和機場之間的Hegenberger Road一帶，這裡有幾家商店已宣布關店，包括屋崙市唯一的In-N-Out漢堡。這家店的生意興隆，但2023年市警局在店附近一共寫了452份犯罪事件報告，為了員工與顧客的安全，In-N-Out毅然決定在3月24日結束營業。