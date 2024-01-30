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大學校園歧視 史丹福列入調查名單

編譯組╱綜合報導
史丹福大學被列入當局針對大學校園歧視調查名單。(自史丹福大學臉書)
史丹福大學被列入當局針對大學校園歧視調查名單。(自史丹福大學臉書)

聯邦教育部日前更新其民權辦公室(Office of Civil Rights)網站內容，已增加越來越多調查學校名單，包括哈佛大學、哥倫比亞大學、康乃爾大學、賓州大學、羅格斯大學等。史丹福大學目前也正接受當局歧視調查。

哈瑪斯自10月7日襲擊以色列以來，當局調查人員已對多家大學校園中的反猶太主義(antisemitism)與伊斯蘭恐懼症(Islamophobia)進行至少20起調查。

「民權法案」(Civil Rights Act)第六章禁止接受聯邦資助的機構存在基於族裔、膚色或國籍的歧視。儘管教育部可扣留學校經費，但通常會尋求協調解決方案。

國際性猶太人非政府組織及美國公民權利組織「反毀謗聯盟」(Anti-Defamation)，與全球最大的猶太校園組織「國際希勒爾」(Hillel International)上個月發布一項研究發現，自從這個學年度開始以來，有73%猶太裔大學生與44%非猶太裔學生經歷或目睹了反猶太主義。同時，「美國伊斯蘭關係委員會」(Council on American-Islamic Relations)上周表示，過去兩個月內，收到超過2171件校園內來自不同族裔的求助與偏見舉報，其中包括學生、博士生與其他員工。

上個月，有三名巴勒斯坦大學生在佛蒙特州步行時被槍殺，其中一名學生因被子彈擊中脊椎而導致胸部以下癱瘓。

教育部也對衛斯理學院、杜蘭大學、辛辛那提大學、聖塔蒙尼加學院、聖地牙哥州大、聖地牙哥加大、西雅圖華盛頓大學、洛杉磯加大等大學校園展開相關調查。

猶太 教育部 歧視

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