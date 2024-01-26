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曾楚源對戰裴洛西 堅信夢想力量

記者王子涵╱舊金山報導
曾楚源（左）堅信夢想的力量，作為一名舊金山人，他願意代表這座城市，追求更好的生活。（曾楚源提供）
曾楚源（左）堅信夢想的力量，作為一名舊金山人，他願意代表這座城市，追求更好的生活。（曾楚源提供）

競選加州第11區國會眾議員的候選人中出現了一個年輕的華人面孔，曾楚源（Jason Zeng）。雖然與前議長裴洛西同一選區，但他堅信夢想的力量。

曾楚源1991年出生於中國江西省九江市，六歲隨父母移居至美國俄亥俄州，2000年再舉家搬來加州。童年的生活一直很艱辛，在九年級時曾楚源失去了自己的母親。他隨後成功考入柏克萊加大主修經濟學，畢業後成為一名數據分析師，曾先後在多家公司擔任農業分析和商業採礦服務。

突如其來的疫情大流行，讓他失去了工作和保障，其中半年都在車中度過。這讓他感到，當人們沒有擺脫貧困的工具，特別是沒有獲得有尊嚴的生活和機會時，很難從困苦的掙扎中走出來。

曾楚源表示，儘管自己面對的是從政治經驗和資源遠超自己的前國會眾議長裴洛西（Nancy Pelosi），但他相信努力的過程，不在乎結果。「無論是一年後，還是四年後，競選國會眾議員是我對人生做出的選擇。」

他表示，許多選民並不實際了解自己選擇的候選人。在他與舊金山居民交流的過程中，大多數都認同他所堅持的看法，這進一步鼓舞了他參加選舉的決心。

在曾楚源的競選網站上，他將自己定位為一名親自然和保守的候選人。他首要的任務是允許私立學校使用政府票券，以支持家長對於學生教育的支持；第二，警察在逮捕毒販時應有更大的靈活性，這將減少芬太尼的獲取途徑。第三，政府福利不應以現金方式發放，而是以食品券等方式。福利的目的是幫助人們自力更生。

曾楚源表示，在未來的兩周內會正式開始自己的競選活動，他希望得到華裔社區的支持。

曾楚源堅信夢想的力量，作為一名舊金山人，他願意代表這座城市，追求更好的生活。（曾...
曾楚源堅信夢想的力量，作為一名舊金山人，他願意代表這座城市，追求更好的生活。（曾楚源提供）

加州 眾議員 裴洛西

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