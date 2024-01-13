1月到哪玩 博物館是好去處 植物園賞玉蘭花也是不錯選擇

在St. lgnatius教堂上演的燭光音樂會。（Candlelight提供）

不知不覺2024年1月快過去一半，人們終於從聖誕假期的慵懶中恢復過來，重新啟航。儘管1月的天氣仍有些寒冷，但灣區的各大博物館 、展會已經相繼推出精采火熱的活動，為新年開個好頭。本報記者梳理了五個在1月必去的活動，為讀者及用戶的周末提供不一樣的選擇。

燭光音樂會Candlelight

在美國國際藝術博物館（The International Art Museum of America）呈現的燭光音樂會，將為遊客帶來60分鐘的現場、多感官音樂體驗。音樂會將聚焦四名當代流行歌手的作品，包括Adele、Hans Zimmer、Coldplay和Taylor Swift的代表作，搭配上舒適的燭光，每一名體驗者都能獲得難忘的體驗。現場攝影師會捕捉溫暖的瞬間，且將快洗照片免費贈送給體驗者。

博物館免費日

舊金山 以多元的文化和歷史著稱，但高昂的生活成本也是這座城市的標籤之一。如果你想以低成本甚至零成本探索城市歷史的話，灣區各大博物館在1月提供1天的免費日活動，如笛洋博物館（de Young Museum）在本月的13、20和27日就對灣區居民免費開放。

舊金山的植物園會從每年的1月開始舉辦賞玉蘭花的活動。（舊金山植物園提供）

舊金山植物園 -玉蘭花開

每年的1月是玉蘭花開始盛開的季節，舊金山的植物園會從每年的1月開始舉辦賞花活動，含苞待放的玉蘭花會從這個季節開始綻放出美麗的深紅和鮮艷的粉紅，如果你想捕捉這一美麗的瞬間，一定要抽出時間去植物園欣賞。

梅森堡中心逐漸成為舊金山獨立藝術家最愛的表演舞台，這裡舉辦的藝術展覽、農夫市場都是本地人才知道的秘密地點。（梅森堡中心提供）

梅森堡中心Fort Mason Center

梅森堡中心逐漸成為舊金山獨立藝術家最愛的舞台，這裡舉辦的藝術展覽、農夫市場都是本地人才知道的秘密地點。1月每個周日的上午，35家藝術攤主參與的藝術文化農夫市場活動都十分有趣。截止在27日的歷史行走活動，將是了解梅森堡故事的最佳機會。17至21日在這裡舉辦FOG設計藝術峰會，將吸引來自全世界頂級的設計師展示他們的得意作品。

加州科學院將在18和25日舉辦獨特的夜間派對。（加州科學院提供）

在加州科學院的一晚

加州科學院（California Academy of Sciences）在11、18和25日帶來獨特夜間派對。11日，遊客在聆聽爵士樂的同時，探索夜間的水族館。18日和25日的夜生活派對，將邀請藝術家Aceyalone & L*Roneou進行現場音樂表演，一起參加的還有園內超過6萬隻夜生動物。