王兆倫連任舊金山市大校董會主席

舊金山市立大學校董會再次選舉華裔王兆倫為校董會主席。（王兆倫提供）

舊金山市立大學校董會再次選出華裔王兆倫（Alan Wong）為校董會主席。王兆倫10日表示，希望繼續帶領學校走上財政可持續發展的道路，確保繼續擁有平衡的預算 和強大的財務資質。他說，「我們需要通過強有力的預算控制、預算透明度和財政規畫，使學校達到長期財政穩定」。

王兆倫說，很榮幸再次被選為校董會主席並領導學院，感謝同事和社區對他的領導能力和經驗的信任，「我全家都在就讀市立大學，我將為學院和學生的成功做出100%的貢獻」。

他表示，學校還需要找到一位有能力、有資格的人士，從 2024年7月1日起擔任下一任校長。校長一職是學校最重要的員工，負責執行董事會的政策和管理學院的日常運作。他說：「在聘請校長的過程中，我將實施一項程序，讓學院的利益相關者團體參與進來，確保最高水準的社區投入。」

王兆倫曾任市政廳教育政策顧問，在任期間將市立大學的課程擴展到日落區，並通過立法保證所有金山市人都能免費就讀十年。2020年11月，他在全市選舉中獲勝，在校董會任職四年，並於2023年1月首次擔任主席一職。

作為2022年校董會預算主席，王兆倫通過一項政策，要求在每次董事會會議上須更新預算，以加強透明度，在允許預算儲備金支出之前增加保障措施，並制定多年預算以確保長期財務規畫。在2023年擔任校董會主席期間，市立大學通過一項平衡預算，並在針對學校預算、地產稅和債券資金進行的三次獨立財務審計中，25年來首次獲得零負面審計結果。

自當選校董會主席以來，王兆倫挽救了學院的廣東話課程。他與州眾議員 丁右立合作通過AB 264法案，允許加州 社區學院將農曆新年作為學校的法定假日。今年，他提議在學校開展氣候行動和可持續發展計畫，並允許非公民的學生在校董會事會選舉中投票。