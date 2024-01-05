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全美創投交易價值跌至2019年以來最低 矽谷首當其衝

記者葛歆睿／南灣報導
去年美國創投交易的價值跌至2019年以來最低，新創公司密集且依賴創投的矽谷首當其衝受到影響。圖為專注於向科技公司提供貸款的矽谷銀行，2023年3月倒閉，後被收購。（本報資料照片）
去年美國創投交易的價值跌至2019年以來最低，新創公司密集且依賴創投的矽谷首當其衝受到影響。圖為專注於向科技公司提供貸款的矽谷銀行，2023年3月倒閉，後被收購。（本報資料照片）

根據彭博報導，年終數據凸顯了新創企業在2023年的混亂局面，去年美國創投交易的價值跌至2019年以來最低，新創公司密集且依賴創投的矽谷首當其衝受到影響。

報導指出，在過去的12個月中，投資者向人工智慧新創公司投入了大量資金，但其他行業的紛紛遭遇滑鐵盧。研究公司PitchBook 4日發布的早期數據顯示，2023年創投家在美國投資了1706億美元，預計交易數量約為1萬5000筆，交易價值較2022年下降約30%。

去年全球創投產業也出現下滑。在全球範圍內，投資者向新創公司投入了3457億美元，比去年下降了35%，是自2017年以來的最低。

創投是全球商業生態系統中的重要環節。創投公司的投資幫助培育了亞馬遜、Google和OpenAI等變革性公司。創投的籌集和投資方式對成長和創新有著巨大的影響。

但自2021年以來，支出急劇下降。「一切都在試圖找到平衡，」PitchBook創投分析師史丹佛（Kyle Stanford）表示，該行業仍在從近年來的高點回落。 雖然創投資金通常只花在很有可能發展壯大的公司上，但目前美國大約有5萬4000家創投支持的公司，他稱這個數字「太多」。

去年創投的募款也有所下降。與2022年相比，美國風險投資者籌集的資金減少了近三分之二，全球範圍內減少了近一半。2023年，美國風險基金籌集了669億美元，全球風險基金籌集了1609億美元。

第4季的下降幅度沒有全年那麼明顯，反映出2022年底開始的麻煩。2023年第4季美國創投交易總額為375億美元，略低於前年同期的398億美元。本季全球創投交易總額為766億美元，低於前年同期的940億美元。

不過，拉丁美洲的創投公司是一個小亮點。在拉丁美洲，雖然交易金額下降至40億美元，比上年下降一半以上，但創投融資額卻增加了40%以上，達到20億美元。去年該地區的一個著名入場者是Bicycle Capital，該公司由軟銀集團前高管克勞爾（Marcelo Claure）和尼亞塔（Shu Nyatta）創立，宣布設立一支5億美元的拉丁美洲基金。

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