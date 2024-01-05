元旦青年對話論壇6日登場 談華裔參政、二戰華僑參戰

2024元旦青年對話論壇到了第五年，有許多家長和同學關注，這次的論壇將邀請多位華裔 政治人物，以對話方式鼓勵青年發揮創造力、想像力和創新力，凝聚共識與力量，從而應對社會和自我挑戰。

這次的主題為「二戰華僑參戰與今天華裔參政」。二戰時期許多華僑積極參與了抗日戰爭和其他戰鬥，他們作為志願軍或在盟軍軍隊中服役，為反法西斯戰爭做出了貢獻。他們在戰爭中表現出色，為保衛和平和自由做出了巨大的犧牲和努力，對國際社會的認可和尊重也隨之增加。

如今華裔政治參與也日益增加，許多華裔成為政府官員、議員、市長和其他政治領袖，為他們所在的城市，地區做出貢獻。 他們透過政治管道，為促進社會平等、多元文化和經濟繁榮發揮了重要作用。

華裔參政者通常會關注包括教育、經濟、社會公平、移民政策等一系列議題，並努力代表他們的選民來推動相關政策。 他們也為華裔社區爭取權益，幫助改善社會環境和機會平等。二戰時期的華僑參戰經驗加強了對華裔的認可和尊重，而今天的華裔政治參與是繼續推動社會變革和改進的重要途徑之一。

活動時間：1月6日(周六)下午2至4時。

地點：809 Sacramento Street, San Francisco, Ca。

主辦單位：僑路基金會、海外抗日戰爭紀念館、華埠 歷史文化協會。

支援單位：海外抗日戰爭紀念館青年部、僑路基金會青年部、翰林文教基金會青年部、舊金山 獅子會青年部。