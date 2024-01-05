我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

元旦青年對話論壇6日登場 談華裔參政、二戰華僑參戰

聖荷西訊

2024元旦青年對話論壇到了第五年，有許多家長和同學關注，這次的論壇將邀請多位華裔政治人物，以對話方式鼓勵青年發揮創造力、想像力和創新力，凝聚共識與力量，從而應對社會和自我挑戰。

這次的主題為「二戰華僑參戰與今天華裔參政」。二戰時期許多華僑積極參與了抗日戰爭和其他戰鬥，他們作為志願軍或在盟軍軍隊中服役，為反法西斯戰爭做出了貢獻。他們在戰爭中表現出色，為保衛和平和自由做出了巨大的犧牲和努力，對國際社會的認可和尊重也隨之增加。

如今華裔政治參與也日益增加，許多華裔成為政府官員、議員、市長和其他政治領袖，為他們所在的城市，地區做出貢獻。 他們透過政治管道，為促進社會平等、多元文化和經濟繁榮發揮了重要作用。

華裔參政者通常會關注包括教育、經濟、社會公平、移民政策等一系列議題，並努力代表他們的選民來推動相關政策。 他們也為華裔社區爭取權益，幫助改善社會環境和機會平等。二戰時期的華僑參戰經驗加強了對華裔的認可和尊重，而今天的華裔政治參與是繼續推動社會變革和改進的重要途徑之一。

活動時間：1月6日(周六)下午2至4時。

地點：809 Sacramento Street, San Francisco, Ca。

主辦單位：僑路基金會、海外抗日戰爭紀念館、華埠歷史文化協會。

支援單位：海外抗日戰爭紀念館青年部、僑路基金會青年部、翰林文教基金會青年部、舊金山獅子會青年部。

華裔 華埠 舊金山

上一則

金山銀行遭劫 賊開車撞門搶走ATM

下一則

僑委會新年新設21所華語文學習中心

延伸閱讀

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客
若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客
紀念陳納德冥誕130周年 洛僑界感念飛虎隊援華抗戰

紀念陳納德冥誕130周年 洛僑界感念飛虎隊援華抗戰
助亞裔參政議政 北卡MOVENC PAC成立

助亞裔參政議政 北卡MOVENC PAC成立
「貓王」領帥哥軍團 重現二戰經典空戰

「貓王」領帥哥軍團 重現二戰經典空戰

熱門新聞

福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
Trader Joe's新上架的豆腐皮成分簡單只有大豆跟水，訂價也不貴。（受訪者提供）

Trader Joe's推亞洲食材 華人搶購

2024-01-01 01:00
屋崙警局2日中午表示，逮捕了謀殺越南裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數個嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌疑人。 （警局供圖）

北加偷竊大麻店殘忍槍殺亞裔警 數名兇嫌被逮

2024-01-02 17:24
元旦舊金山市場街上的遊客。（記者李怡╱攝影）

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

2024-01-02 01:20
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個