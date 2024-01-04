最低時薪調漲 矽谷居仍大不易

矽谷絕大多數城市的最低時薪更是高於加州平均，但對於生活在這裡的人來說，這仍然不足以支付他們的日常開支。（本報資料照片）

今年，加州最低時薪 從15.5元上漲至16元，是全國最低時薪7.25元的兩倍多。而矽谷絕大多數城市的最低時薪更是高於加州平均，但對於生活在這裡的許多人來說，這仍然不足以支付他們的日常開支。

以聖荷西 為例，雖然最低時薪從17元增加到17.55元，但在中餐廳工作的華人老左卻認為，只涨6毛錢不會產生太大影響。他說，僅憑他一個人工作無法養活他們一家四口。因此他的太太在照顧小孩之餘也要做兼職貼補家用，而租金和日常開銷就要花掉他們收入的一大半。「即使最低工資漲了，但如果物價和房租也跟著漲，那就無濟於事。」

在南灣擁有三家奶茶店的趙先生表示，他希望給員工支付更高的工資。但漲工資將使他難以維持下去，因為他最大的支出就是員工工資。他說，為了平衡漲薪帶來的更多成本，大多數商家不得不提高價格，這反過來又會影響消費者。「這是一個連鎖反應，你提高最低工資，就必須提高產品的價格。」

根據麻省理工學院的維生工資計算器，在聖荷西大都會 區，沒有孩子的單身人士需要每小時掙26.2元才能維持生計。對於一個雙職工的四口之家來說，兩人都需要掙到時薪35.4元。

Samantha是一家裝飾公司的辦公室文員，據她透露，她原本的工資略高於當地的最低時薪，今年也稍微有所上調，但與單身人士的維生工資「仍有差距」。她表示，自從工作以來，一直覺得「生活吃緊」，基本上「每月月光，根本存不下什麼錢」。所幸父母幾年前就為她全款購置了一處公寓，使她沒有住房壓力，否則「無法想象怎麼在灣區生活」。

過去幾年，基本必需品的價格急劇上漲。根據Numbo數據，在聖荷西大都會區，單身人士不算房租的每月開支約為1943.4元，一個四口之家不算房租的每月開支為6940元。

在住房成本方面，apartmentlist.com的最新報告稱，聖荷西市租金中位數為2679元，在全國100個大城市中排名第二。