偷竊大麻、還槍殺亞裔警 屋崙再逮一嫌

屋崙 警局2日表示，逮捕了謀殺越南 裔警員黎俊（音譯，Tuan Le）的數名嫌犯，包括過去12小時內抓捕的一名嫌犯。

屋崙華埠商會徵得家屬同意，為黎俊設置GoFundMe帳號（https://rb.gy/35ulzb）募捐，截至2日下午4時30分的資訊，已籌集到愛心善款7萬3879元，距離10萬元籌款目標愈來愈近。

2023年12月29日凌晨1時和4時30分，屋崙傑克倫敦廣場一間大麻店連續發生兩起入室盜竊。第一起案件發生後，警方先趕到處理清場。第二起案件發生時，便衣警員黎俊駕駛一輛無警方標誌的車輛，到場執勤，逃離的一個竊賊忽然連續開槍射擊，警方沒有還擊。但黎俊不幸中槍，最終傷重不治。

屋崙警局在2日的聲明中說，警方逮捕了數名嫌犯，包括在過去12小時內抓捕的一名嫌犯。警員將繼續不懈努力，為黎俊一家伸張正義。

警局表示，這是一項正在進行的調查。警方保證，在將這起悲劇的所有責任人繩之以法之前，集體協作努力不會停止。警方理解黎警官的離去對其家人、警局和社區造成的影響。

屋崙警局也感謝外部機構的通力合作，其中包括舊金山警局、利佛摩警局、瓦列霍(Vallejo)、阿拉米達縣警辦公室、州檢察長辦公室、加州 公路巡警、聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)、聯邦調查局(FBI)和美國法警(US Marshals)。