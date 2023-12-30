張大千之孫張本畫荷 融合東西風格

張本嘗試以中國畫的材料為基礎，融合西方的表達形式，以一種獨特的方式展現荷花的不同型態。（受訪者提供）

硅谷亞洲藝術中心12月30日至1月7日在大千書屋為張大千之孫張本舉辦小型畫展，精選九幅作品展出。展覽與谷雨書會合辦講座，於12月30日周六下午2時30分開始。張本將於3時以「隨心隨意—從張大千荷花談起」為題，分享他對祖父繪畫藝術的理解和心得。

張本是自由藝術家，原名張曉鷹，父親張心玉是張大千四子。（受訪者提供）

張本，原名張曉鷹。父親張心玉是張大千四子。張本是自由藝術家，生於甘肅 蘭州，祖籍四川內江，現旅居美國。1982年畢業於西北師範大學音樂系理論作曲專業。

荷花的姿態使張本著迷，荷花所展現的氣質與精神令他神往。 他深受祖父張大千影響，大千筆下格局形態的荷花，引領張本進入水墨寫意之境。他表示，荷花是入門容易，但很難畫好的題材。他希望透過水墨的技法呈現出荷花的意蘊，傳遞人生感悟，呈現出高尚品格。他深信，意境是水墨畫所探尋的最高境界，並希冀能以此與觀者進行神交。

張本向記者透露，曾經因為生活所迫從事過很多種不同的工作，在中國做過燒鍋爐的工人，也在大學教過書，參與編曲的作品還獲過獎。他來到美國後送過外賣，當過播音員，做過公司職員。他相信自己豐富的經歷會以潛移默化的方式影響他的創作。

張本坦言，祖父的名聲對他來說是加持也是負擔，他因此比別人獲得更多機會，同時很難摘掉「張大千之孫」的標籤。他不想只是單純地模仿祖父的畫風，而是能有自己的獨到之處，因此嘗試以中國畫的材料為基礎，融合西方的表達形式，以一種獨特的方式展現荷花的不同型態。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，荷花是張大千的招牌、最有名的繪畫題材，後來模仿者眾多，包括他的許多弟子。張大千的第三代孫輩中畫畫的有四、五位，而他在張本的畫作中看到了獨立性，在傳承張大千的同時也有自己的新意。