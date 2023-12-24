全美最大聖誕迷宮燈會 聖荷西展出

觀賞Enchant燈展是聖荷西在地慶祝聖誕節的很好方式。（記者徐蓓蓓╱攝影）

Enchant是全美乃至於全世界最大的聖誕燈會，以超過400萬盞燈光組成一個光之迷宮，在聖荷西 Paypal Park展出，是聖荷西在地慶祝聖誕節 的很好方式。

今年聖荷西燈展的主題是「聖誕老人的魔法計時器」，遊客要幫助尋找組成聖誕老人魔法計時器的八顆失蹤的星星碎片，拯救聖誕節，活動時間到12月31日晚間。

整個活動都在如夢似幻的聖誕場景中，被迷宮環繞的內場，有著精緻的溜冰場，遊客可租借冰鞋穿行在閃閃發光的魔法森林中。現場還有以聖誕小木屋形式出現的各類餐飲、購物和娛樂表演。觀眾的任務是要通過燈火璀璨的的隧道，找到傳說中100呎高的聖誕樹。

全家前往觀賞的孫女士表示，因為孩子還小，所以今年不打算出遠門，帶著全家老小來看燈展，是在地慶祝聖誕節的很好方式。起初她擔心老二年紀太小，長輩腿腳不好，會不會太辛苦，所幸Paypal Park整個場地都很平整，大家遊玩很順利。

她說，活潑的老大非常喜歡溜冰項目，迷宮裡找星星碎片也很起勁，場地內部的洗手間等設施都很方便衛生，餐飲攤位也多，大家走走停停，小驚喜不斷。