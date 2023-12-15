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聯邦撥800萬元 改善田德隆社區街道安全

記者李怡／舊金山報導
田德隆社區的交通狀況面臨挑戰。（記者李怡／攝影）
田德隆社區的交通狀況面臨挑戰。（記者李怡／攝影）

舊金山交通局14日表示，獲得來自聯邦運輸部800萬元資金資助，以用於改善田德隆社區的街道狀況， 包括交通信號燈升級、道路重新設計、自行車道改善和社區外展宣傳工作。

此次聯邦運輸部「人人享有安全街道」(SS4A)撥款計畫，是根據拜登總統的基礎設施法設立，並在五年內為地區、地方和社區提供50億元資金，從道路重新設計到改造安全行人穿越道，增加交通安全。

其中700萬元的資金將用於在舊金山田德隆社區改善11個十字路口信號燈升級。105萬元將金門大道街區的車輛交通從兩條車道減少為單車道，重新配置電車線。100萬元用於開展多語言服務，包括向低收入個人、長者、殘疾人和單語人群進行外展宣傳工作，這些項目加起來超過800萬元。舊金山交通局（SFMTA）將額外增加200萬元，以滿足當地社區的需求。

布里德表示：「田德隆社區應該像所有社區一樣擁有安全的街道，包括為人們步行、騎自行車和開車創造更安全的街道環境。感謝拜登總統為在舊金山創造更安全的街道和社區而進行的投資。這些改進將有助於保護所有的居民，特別是長者、殘疾人和低收入居民。」

舊金山交通局長譚沐霖（Jeff Tumlin）表示：「非常感謝聯邦運輸部提供的這筆贈款，將有助於使田德隆社區對行人、騎自行車者和司機來說更加安全。田德隆區是舊金山許多最脆弱社區的家園，包括殘疾人、長者、移民和低收入人群，居住在那裡的每個人都應該得到安全保護。」

田德隆區的行人和騎自行車者面臨交通挑戰。此外，大量步行、騎自行車和乘坐公共交通的人士凸顯了對安全和互聯街道的需求。這筆贈款將用於資助急需的道路改善。社區數據顯示，田德隆占城市12%的街道，但發生了城市占78%的致命碰撞事故。儘管最近進行了許多改進，但街道仍迫切需要升級。

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