密爾比達市經理 被炒後狀告市府

密爾比達市前市經理狀告市府。圖為市政廳。（記者徐蓓蓓／攝影）

密爾比達 前市經理麥哈里（Steve McHarris)日前控告密爾比達市錯誤地終止和違反了合同。據悉，這起案件將由陪審團審理。麥哈里也是密爾比達六年內被開掉的第三位市經理。

麥哈里在2020年5月到2023年6月間擔任密爾比達市經理。密爾比達市議會後來投票 通過，決定不再更新他的合同。他的訴訟申請主要基於此前對密爾比達市政府成員對他的恫嚇，包括市長蒙塔諾（Carmen Montano)、副市長Evelyn Chua、市律師穆塔利帕西（Michael Mutalipassi）以及前市長陳理查（Rich Tran）。

麥哈里提出的指控包括錯誤的終止和違反合同，推定解雇（雇主的行為逼迫雇員辭職），以及違反勞動法關於禁止雇主因為雇員拒絕為其違反法律而施行報復的規定。

今年2月，密爾比達市議會以三對二的票數否決了更新與麥哈里的合同後，他作為該市經理的合同在第二任期結束的6月3日以後終止。

麥哈里在5月1日發表聲明稱，市長蒙塔諾、副市長Evelyn Chua以及市律師穆塔利帕西對他「實行了嚴重的情感折磨」，並讓他和其他雇員身處惡劣的工作環境。他認為，市議會在選舉後六個月內就開掉他是違反合同的。

密爾比達市議員潘安東尼（Anthony Phan）表示：「我從未在此見過這樣的事，這樣的工作環境，這樣的內部士氣。」他說，市府官員起初高度表揚麥哈里的經驗及與同事相處的方式，但後來的作法令人失望。

潘安東尼和另一位市議員連秀鳳認為，市律師穆塔利帕西截留了對麥哈里聲明處理情況的信息。他們對此表示關注。

麥哈里在長達29頁的聲明中聲稱蒙塔諾和Chua「惡意和錯誤地指責他」在2022年8月與市政職員合謀，在處理公眾紀錄申請的過程中，傷害到了她們的政治利益。

Chua拒絕對此發表評論。蒙塔諾通過簡訊回應：「他的指控是虛假的。我們期待在法庭為自己辯護。」