我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

灣區在家說外語人口 密爾比達最多

編譯組／綜合報導
密爾比達是灣區在家說外語人口比例最高城市。(本報檔案照)
密爾比達是灣區在家說外語人口比例最高城市。(本報檔案照)

灣區哪些城市，大多數人在家裡說英語以外的語言？「信使報」（Mercury News ）報導，南灣密爾比達（Milpitas）名列榜首，其次是佛利蒙（Fremont）和德利市（Daly City）。

在密爾比達，當人們坐下來吃晚飯時，每三個人中就有兩個人在說英語以外的語言。灣區沒有其他城市能有如此高比率的居民，回家後會用另一種語言分享他們一天中的亮點和煩惱。

這是聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）7日公布的新一輪美國家庭社區調查數據顯示的。

毫不奇怪，加州是在家中使用英語以外語言的人數最多的州，人數占所有5歲及以上居民的44%。德州位居第二，占35%。

在灣區，這一比率為43%，是全國比率的兩倍。根據從2018年到2022年五年間的調查回復估算，在灣區的八個城市中，有一半以上的居民在家講另一種語言。

最突出的莫過於南灣城市密爾比達，該市5歲及以上的居民中有45%會說一種亞洲或太平洋島嶼語言，如中文、越南語、韓語或他加祿語，9%會說西班牙語。

佛利蒙、德利市、海沃（Hayward）和聖荷西（San Jose）是灣區使用其他語言最多的五個城市。佛利蒙是家中講印歐語言（包括印地語）人數最多的城市，列治文（Richmond）是灣區家中講西班牙語居民最多的城市。

調查中，在家講英語的人比率最高的城市是利佛摩（Livermore），該市四分之三的居民表示他們在家只說英語。

聯邦人口普查局本周發布了美國社區調查的超地方細節數據，該數據是「全國最新、最可靠、最易

獲取的數據源，可提供有關年齡、兒童、退伍軍人、通勤、教育、收入和就業等重要規畫主題的地方統計數據」。

相比之下，整個灣區九縣中在家講英語的人略微占多數，為57%。其次是西班牙語，占16%，18%的居民講亞洲或太平洋島國的混合語言，7%的居民說印歐語言，包括印地語以及法語和波斯語等。講其他語言的居民僅占1%多一點，其中包括阿拉伯語，這是灣區增長最快的語言之一。

新數據另外還揭示了灣區不斷變化的人口結構： 灣區正在迅速老齡化，亞洲人現在是最大的種族群體。這些都是最近發生的顯著變化，比如在阿拉米達（Alameda）縣和聖他克拉拉（Santa Clara）縣，印度移民的數量現在超過了墨西哥移民。

灣區 密爾比達 人口普查

上一則

蒙面賊洗劫柏克萊蘋果店 搶走40支iPhone

下一則

政大校友會歲末雲端音樂雅集 12月15日登場

延伸閱讀

全球僑校學生暨僑生歌唱大賽 北加獲第一名

全球僑校學生暨僑生歌唱大賽 北加獲第一名
灣區冬季降雨料超標 居家防洪措施先做好

灣區冬季降雨料超標 居家防洪措施先做好
金山公交獲7億 助BART紓困

金山公交獲7億 助BART紓困
灣區都市談話 聚焦氣候變遷議題

灣區都市談話 聚焦氣候變遷議題
舊金山大霧天氣 氣象學家揭曉成因

舊金山大霧天氣 氣象學家揭曉成因

熱門新聞

「小滿飯糰」店內只賣飯糰，飲料的選擇則有豆漿與豆漿紅茶，對於家鄉在高雄的Mina來說，豆漿加紅茶是很常見的飲料。（店家提供）

護理師逆勢創業 台式「小滿飯糰」在矽谷異軍突起

2023-12-03 13:34
從史丹福退學的郭文景與夥伴創建Pika公司，獲眾多矽谷大老投資。（記者徐蓓蓓／翻攝）

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

2023-12-04 01:20
27歲華裔女子王金柏莉，日前被發現在家中疑似他殺身亡。(KTVU／FOX 2截圖）

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

2023-12-05 15:12
Zillow認為明年購屋成本壓力可望稍微緩解，因為利息將維持甚至有機會調降。（美聯社）

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

2023-12-05 23:14
華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

2023-12-05 01:16
位於3491 McKee Road, San Jose的美國銀行分行將於2024年關閉（截取自谷歌地圖）

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

2023-11-30 14:22

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員