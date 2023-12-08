灣區在家說外語人口 密爾比達最多

密爾比達是灣區在家說外語人口比例最高城市。(本報檔案照)

在灣區 哪些城市，大多數人在家裡說英語以外的語言？「信使報」（Mercury News ）報導，南灣密爾比達 （Milpitas）名列榜首，其次是佛利蒙（Fremont）和德利市（Daly City）。

在密爾比達，當人們坐下來吃晚飯時，每三個人中就有兩個人在說英語以外的語言。灣區沒有其他城市能有如此高比率的居民，回家後會用另一種語言分享他們一天中的亮點和煩惱。

這是聯邦人口普查 局（U.S. Census Bureau）7日公布的新一輪美國家庭社區調查數據顯示的。

毫不奇怪，加州是在家中使用英語以外語言的人數最多的州，人數占所有5歲及以上居民的44%。德州位居第二，占35%。

在灣區，這一比率為43%，是全國比率的兩倍。根據從2018年到2022年五年間的調查回復估算，在灣區的八個城市中，有一半以上的居民在家講另一種語言。

最突出的莫過於南灣城市密爾比達，該市5歲及以上的居民中有45%會說一種亞洲或太平洋島嶼語言，如中文、越南語、韓語或他加祿語，9%會說西班牙語。

佛利蒙、德利市、海沃（Hayward）和聖荷西（San Jose）是灣區使用其他語言最多的五個城市。佛利蒙是家中講印歐語言（包括印地語）人數最多的城市，列治文（Richmond）是灣區家中講西班牙語居民最多的城市。

調查中，在家講英語的人比率最高的城市是利佛摩（Livermore），該市四分之三的居民表示他們在家只說英語。

聯邦人口普查局本周發布了美國社區調查的超地方細節數據，該數據是「全國最新、最可靠、最易

獲取的數據源，可提供有關年齡、兒童、退伍軍人、通勤、教育、收入和就業等重要規畫主題的地方統計數據」。

相比之下，整個灣區九縣中在家講英語的人略微占多數，為57%。其次是西班牙語，占16%，18%的居民講亞洲或太平洋島國的混合語言，7%的居民說印歐語言，包括印地語以及法語和波斯語等。講其他語言的居民僅占1%多一點，其中包括阿拉伯語，這是灣區增長最快的語言之一。

新數據另外還揭示了灣區不斷變化的人口結構： 灣區正在迅速老齡化，亞洲人現在是最大的種族群體。這些都是最近發生的顯著變化，比如在阿拉米達（Alameda）縣和聖他克拉拉（Santa Clara）縣，印度移民的數量現在超過了墨西哥移民。