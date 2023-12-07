聖縣暑期獎學金實習 開始申請

聖縣政府2023年暑期獎學金實習計畫的參與者在學期結束時聚集在一起，聽一位同事的演講。（聖他克拉拉縣政府提供）

聖他克拉拉縣政府2024年暑期獎學金實習計畫 開始接受申請，為聖縣各機構、部門和縣議會辦公室，錄用在校的高等教育學生，從事適合需求崗位高水準工作。該計畫透過將學生的興趣、技能和職業目標與縣政府職能相匹配，旨在讓學生獲得現實工作經驗，同時培養加入縣團隊的興趣。

「我們看到這些學生在聖縣多個部門做了令人難以置信且有意義的工作，」聖縣行政長威廉姆斯（James Williams）說，「一些學生要麼留下來，要麼在完成學業後回來，在縣里工作獲得了有益的經歷。希望他們將這些經驗帶到所做的工作和更廣泛的社區中。」

獎學金實習計畫涉及聖縣服務和部門的各個領域，包括青少年司法、性別暴力預防、LGBTQ 事務辦公室、聖他克拉拉谷衛生系統、社會服務、治安官辦公室和技術服務。

過去學生們的案例包括，與選民登記辦公室一起為「選民選擇法案」創建品牌；透過定性分析評估縣內各部門的公平性和包容性；與非營利組織合作，幫助遊民 社區成員更好地獲得服務；制定了一項留住少數族裔醫生和護士的行動計畫；完成與跨性別就業 招聘相關的研究；幫助病媒控制中心收集和分析蚊子資料，等等。

「許多學生表示，當他們了解到聖縣支持居民和填補服務空白的多種方式時非常驚訝。另外，他們很高興相互了解並發展友誼。」獎學金項目經理羅斯（Jennifer Roth）說，「當談到探索聖縣作為未來雇主的可能時，創建人脈與了解特定部門提供的具體工作同樣重要。」

該計畫於2016年創建，參與者必須目前就讀於理工學院、社區學院、四年制大學、研究生課程、貿易學校或在高中畢業後提供學位或證書的類似機構。學生通常在2024年夏季全職工作8到10周，並獲得高達1萬元的津貼。

每年夏天平均有8名學生參加該計畫。而今年由於資金增加，計畫擴招，共有18名參與者。下一批預計將有約10名學生。招募截止日期為12月13日。

了解有關計畫、學生要求以及如何申請的更多訊息可上網：fellows.sccgov.org/home。