密爾比達加強警力 確保購物季安全

密爾比達大華超市附近停車場成案件高發區。（記者徐蓓蓓╱攝影）

這個假日季，密爾比達 市將會在零售商業區增派警力，為居民和訪客創造更安全舒心的購物環境。這是市府針對節日人流增加，順手牽羊以及有組織零售和車輛竊案抬頭做出的提前應對措施，旨在確保社區安全。

密爾比達是灣區 科技重鎮，是邁拓（Maxtor）、LSI、偉創力（Flex）、英特矽爾（Intersil）、思科等著名公司總部或創辦地，居民中高學歷亞裔 中產占多數。然而近來治安也有令人憂心的一面，車窗被砸，車輛被盜這些過去鮮有的案件也開始時有耳聞，甚至有從舊金山一路尾隨受害人到密爾比達作案的例子。

去年密爾比達華人常去的99大華超市所在停車場發生的搶劫案，令人震驚，更有報導警察白天追逐罪犯至大華所在廣場，發生槍戰的事件，廣場各商戶也都有標語警示客人，勿將貴重物品留置車內。

密爾比達市長孟塔諾（Carmen Montano）表示：「我們的城市有北加最大的室內零售大賣場Great Mall，還有很多本地商鋪、折扣店和娛樂、餐飲商家，深受居民和遊客青睞。我們希望每個人都能愉快購物，本市已經通過施行廣泛的安全保障措施，來保證消費者安全愉快地購物，更重要的是，我們每個人都要積極保護自己和身邊人的安全。」

具體措施包括：在人流密集的商業區增加巡邏威懾犯罪活動；通過城市自有社媒、新聞簡報及媒體夥伴提供避免欺詐、安全購物的指導和建議；與本地商家合作，培訓零售人員解決糾紛、辨認可疑行徑和緊急應對。

密爾比達警察局長赫南德（Jared Hernandez）表示：「有效打擊犯罪包括預防、震懾和執法。我們的警員每天都在辛苦工作、但我們知道當我們和社區一起合作的時候，工作才是最有效果的。我們很幸運能有公民和商業社區和我們一起來減少犯罪。」