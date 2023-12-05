華生大學申請不理想 入職Google 父申訴獲4官員支持

華裔Stanley Zhong自幼展現電腦天賦，但是申請多所大學CS專業被拒。（圖受訪者提供）

巴洛阿圖高中生Stanley Zhong學習成績優秀，課外活動也可圈可點，但在去年大學申請中結果卻不理想；他後續以高中生身分成功入職Google，引發家長對大學錄取標準質疑。Stanely的經歷被媒體廣泛報導，在加州華人家長中引起熱議。

日前Stanley的爸爸聯繫本報，溝通事件最新進展。Stanely的爸爸表示，在ABC 7的採訪中，自己曾提出請求獨立第三方對加州大學 錄取過程進行審計。而事實上，加州立法機構針對2019年「大學錄取賄賂醜聞（Varsity Blues Scandal)」已經對加州大學招生過程進行過審計。

這份2020年9月問世的報告，封面寫著「加州大學-合格學生面臨矛盾和不公平的、受到關係和捐款影響的錄取體系」，報告全文目前可以在加州政府網站查閱和下載，除導言和附錄外分為四章，包括「學校員工利用錄取過程中的薄弱環節不正當錄取64名有捐款、家庭和朋友關係的學生」、「學校缺乏關鍵尺度和標準來支持錄取過程」、「學校沒有能保證審核和教職人員能以一致和公平的標準評估申請」、「校長辦公室沒有能保護好學校的錄取過程」。

Stanley的爸爸援引報告內容，指出加州大學錄取過程中存在令人震驚的缺陷，認為申請的評審人員對錄取結果的影響要遠遠大於申請內容本身。他倡議再次啟動類似2020年的審計，呼籲增加加州大學錄取過程的透明度，並在admissiontransparency.org網站上提供了具體步驟，指引參與者向自己選區的州參議員 、州眾議員 、州長紐森，副州長康伊蓮斯寫信提出請求。

根據網站提供的幫助，使用者可以先輸入地址找到自己選區的州參議員和眾議員，再輸入自己的姓名，選擇要發送信件的對象，網站就會自動生成一封信件。

信中提到Stanley Zhong的事件被各大媒體廣泛報導，以及Stanley的主要成就以和錄取情況，認為整體審查（holistic review）不應該是黑箱操作，要求超越政治分野，對大學招生辦公室的權利做出約束與制衡。

生成好的信件可以被複製黏貼，通過各位民選官員的官網發送給指定官員，最後可以選擇填寫問卷調查，分享自己發送信件的情況。Stanley的爸爸說，目前已經獲得四位加州立法者的回應和支持，「發送這樣4封信只要花10分鐘，但你的小孩和孫輩（還有錢包）會感謝你。」